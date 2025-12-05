Alento se afianza como motor estratégico del emprendimiento gallego tras dos exitosas ediciones

Tras dos ediciones y 55 proyectos impulsados, Alento confirma la importancia de la comunicación profesional en el éxito empresarial. El programa del Clúster da Comunicación y la Consellería refuerza el crecimiento y la cohesión del ecosistema emprendedor gallego.

Contenido patrocinado

El programa Alento, impulso á comunicación para emprender, impulsado por el Clúster da Comunicación de Galicia y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, ha completado dos ediciones que lo consolidan como una iniciativa esencial para el fortalecimiento del emprendimiento gallego. Con un total de 55 proyectos beneficiados entre ambas convocatorias, Alento ha demostrado que la comunicación profesional es un recurso determinante para que pequeñas empresas y autónomos puedan crecer, diferenciarse y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Desde su creación, el programa ofrece a personas emprendedoras un catálogo gratuito de servicios de comunicación, marketing, diseño, audiovisual, ecommerce e impresión, ejecutados por empresas y profesionales asociados al Clúster. Su diseño prioriza a iniciativas de reciente creación y pone un foco especial en el comercio local, el emprendimiento en el rural y los concellos de menos de 25.000 habitantes, contribuyendo así a la cohesión territorial y al equilibrio económico de Galicia.

A lo largo de sus dos ediciones, Alento ha combinado el acompañamiento individual con eventos presenciales en A Coruña, concebidos como espacios de encuentro entre emprendedores y expertos del sector. Estos encuentros permitieron compartir experiencias reales, analizar errores frecuentes, descubrir buenas prácticas y reflexionar sobre la importancia de la comunicación en la consolidación de un negocio. Desde mesas redondas sobre estrategias exitosas hasta talleres sobre errores habituales o sesiones dinámicas como ALENTO LIVE · Pitch & Feedback, estos foros fortalecieron la comunidad emprendedora gallega y facilitaron nuevas sinergias.

Las valoraciones de las personas participantes han sido unánimes: Alento ha aportado herramientas concretas, una mejora significativa en la visibilidad de sus proyectos y una mayor conciencia sobre la necesidad de integrar la comunicación en cualquier modelo de negocio. Para Cintia Lombarda, cofundadora de Sekirrumm, “Alento foi un impulso forte porque somos unha empresa pequena. Participar é unha oportunidade moi grande para darnos a coñecer. Fixemos unha campaña de márketing grande enfocada a escape rooms ao aire libre. Creo que sen comunicación non se pode avanzar nin crecer, é necesario”. En la misma línea, Silvia Martínez, CEO de Barvantia, subraya que “Participar foi moi importante: axudounos a posicionarnos e a ter estratexia detrás de todas as accións de comunicación. É básico ter investimento en comunicación; os nosos clientes veñen a través destas campañas”.

Tanto las valoraciones de los beneficiarios como la implicación de las empresas proveedoras del Clúster confirman el impacto real del programa. Los eventos de ambas ediciones sirvieron también para reforzar esta dimensión comunitaria: desde el primer encuentro, centrado en errores, aciertos y aprendizajes, hasta la última jornada en HI Coruña, dedicada a los pecados capitales de la comunicación y a la reflexión sobre estrategias digitales.

Tras dos años de trayectoria, Alento se ha consolidado como un instrumento estratégico para profesionalizar la comunicación de los nuevos negocios, elevar su competitividad y facilitar su crecimiento. La colaboración entre el Clúster y la Consellería ha permitido acercar servicios de alto valor a emprendedores de todo el territorio, demostrando que una comunicación adecuada no solo impulsa proyectos individuales, sino que contribuye al fortalecimiento global del tejido empresarial gallego.