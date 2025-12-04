El programa Alento cierra su 2ª edición consolidando su valor estratégico para el emprendimiento gallego

El programa Alento organizó un encuentro en HI Coruña y reunió a emprendedores y expertos en un espacio de intercambio y networking, donde las 28 iniciativas participantes destacaron el impacto del programa en la visibilidad y crecimiento de sus proyectos, especialmente en el rural

El Clúster da Comunicación de Galicia celebró hoy en HI Coruña el cierre de la segunda edición de Alento, impulso a la comunicación para emprender, un programa que ofrece a iniciativas emprendedoras un catálogo gratuito de servicios profesionales en comunicación, marketing, diseño, audiovisual, ecommerce e impresión. Impulsado por el Clúster y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Alento se ha consolidado como una herramienta estratégica para fortalecer proyectos de reciente creación, con especial atención al comercio local, al emprendimiento del medio rural y a los concellos de menos de 25.000 habitantes.

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, inauguró la jornada destacando el éxito del programa entre los emprendedores de los Polos de Emprendemento y la importancia de la comunicación como elemento esencial para atraer clientela, mostrar el valor diferencial y generar nuevas oportunidades de negocio.El acto se configuró como un espacio de encuentro entre emprendedores y profesionales del sector, facilitando el intercambio de experiencias, el aprendizaje práctico y la creación de sinergias. La sesión central, Los pecados capitales de la comunicación en emprendedores y PYMEs, reunió a expertos como Isaac González, Paula Bouzas, Nuria Goldar y Jerónimo Cabanas, quienes analizaron de forma dinámica los errores más habituales en la comunicación de pequeños negocios. Posteriormente, Jesús López, gerente de Ontyche, ofreció la charla De la invisibilidad al impacto, centrada en mejorar la estrategia digital de pymes y autónomos.

Uno de los momentos más destacados fue ALENTO LIVE · Pitch & Feedback, donde varios emprendedores presentaron sus proyectos y recibieron recomendaciones profesionales. Las veintiocho iniciativas participantes valoraron especialmente el acompañamiento recibido, la claridad de las herramientas y la oportunidad de compartir experiencias con otros emprendedores.

En el cierre institucional, el presidente del Clúster, Alberto Garnil, subrayó el impacto real de Alento en el desarrollo empresarial y su contribución a la cohesión territorial. La jornada concluyó con un espacio de networking que reforzó el carácter colaborativo y práctico del programa.