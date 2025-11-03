Maker Faire Galicia aúna ciencia, tecnología y talento para construir el futuro industrial gallego

La Casa das Máquinas de Santiago acogió el pasado viernes la Jornada de Innovación en la Industria, uno de los encuentros centrales de la XI edición de la Maker Faire Galicia

La Casa das Máquinas de Santiago acogió el pasado viernes la Jornada de Innovación en la Industria, uno de los encuentros centrales de la XI edición de la Maker Faire Galicia, que se consolida como un punto de encuentro de referencia para el talento, la tecnología y la innovación hechos en Galicia.

El evento, organizado con la colaboración del Concello de Santiago y la Xunta de Galicia, a través del Igape, contó con el apoyo de Servicio Móvil y del Clúster TIC Galicia. Empresas, startups, universidades y profesionales que están transformando el tejido productivo gallego a través de la ciencia, la tecnología y la sostenibilidad se reunieron a lo largo de la jornada.

La directora del Igape, Covadonga Toca, destacó en el acto inaugural el papel de la innovación, la creatividad y la tecnología como "las mejores herramientas para avanzar hacia una industria más competitiva, sostenible y comprometida con las personas". Así, la responsable del Igape subrayó también que Galicia está dando pasos firmes en este ámbito, con una mejora del 16,7 % en su rendimiento innovador desde 2020, según el Regional Innovation Scoreboard 2025 de la Comisión Europea, superando la media española y europea.

Toca recalcó que este progreso es fruto de un esfuerzo colectivo entre administraciones, universidades y empresas, que están situando la innovación en el centro del desarrollo económico gallego. La directora del Igape señaló, además, la importancia de programas específicos como BFAuto, BFAero, BFFood, BFClimaTech o BFSport, junto a ViaGalicia, y las nuevas aceleradoras de salud y energías renovables que se pondrán en marcha antes de finalizar el año.

"Es una llamada a la autoestima colectiva, porque pone el foco en proyectos innovadores que atienden a sectores fundamentales para nuestra economía, como la madera y la biotecnología", señaló sobre la jornada la concejala de Promoción Económica de Santiago, María Rozas, que añadió que "Santiago y el conjunto de Galicia pueden ser el germen de grandes proyectos tecnológicos e industriales", subrayando el potencial del Biopolo da Sionlla como espacio de referencia para el futuro industrial sostenible.

Rozas aprovechó también para destacar la reciente creación del Espazo Maker municipal, un nuevo espacio vecinal en Santiago que promueve el espíritu colaborativo y el aprendizaje práctico en torno a la tecnología, el arte y la ciencia. El espacio está dinamizado por la Asociación Recuncho Maker, que se reúne dos sábados al mes en la Casa das Asociacións de Cornes, donde cualquier persona interesada puede acercarse para crear, aprender y compartir proyectos de todo tipo en un ambiente abierto y comunitario: "Es un ejemplo de cómo la cultura maker se integra en el tejido social y educativo de la ciudad, acercando el conocimiento tecnológico a toda la ciudadanía".

Innovación energética, forestal, sanitaria y digital

La sesión de la mañana contó con la participación de Cristina Vázquez, CEO de Teimas, quien compartió su experiencia como mujer en el ámbito tecnológico y explicó el proceso que llevó a su empresa a convertirse en un referente en la digitalización sostenible de la gestión de residuos.

El ingeniero Mario Iglesias Casal, COO de Magallanes Renovables, presentó el ATIR 2.0, un innovador molino flotante que transforma las corrientes marinas en energía limpia, situando a Galicia a la vanguardia de la energía mareomotriz.



Julio Ruiz Cagigal, de la Asociación Forestal de Galicia, expuso el proyecto europeo ForestED, desarrollado junto con el Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) y el Consorci Forestal de Catalunya (CFC). La iniciativa apuesta por la transformación de maderas autóctonas de Galicia y Cataluña en componentes estructurales para la construcción sostenible.

La catedrática de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, pionera en ingeniería de telecomunicación e investigadora en procesado de señal aplicado a la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas, explicó los avances en este campo para mejorar el diagnóstico precoz y la calidad de vida de las personas.

Finalmente, el investigador Manuel Rico Fernández San Silvestre (USC / Universidad de Oxford) compartió su visión sobre la neurociencia computacional y la neuromodulación, explicando cómo las nuevas tecnologías están revolucionando el tratamiento de las enfermedades neurológicas.

El Pitch de proyectos maker

El Pitch de proyectos maker fue uno de los momentos más inspiradores de la jornada. Nueve iniciativas presentaron sus propuestas en tres minutos, mostrando el talento y la capacidad de innovación presentes en las universidades gallegas y en el ecosistema maker. Las tres universidades públicas gallegas —USC, UDC y UVigo— tuvieron una presencia destacada, confirmando su papel como motores del conocimiento y la transferencia tecnológica.

Desde la Universidade de Santiago de Compostela, el proyecto Fedellando cos elementos del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Ifgae) presentó una propuesta de divulgación científica sobre los componentes invisibles de la materia, mientras que Nanogap mostró su investigación sobre moléculas metálicas para generar hidrógeno limpio. También desde la USC llegaron RePowerSiC y REMOVIRT H3D, centrados en microelectrónica avanzada y reconstrucción virtual aplicada a la medicina.

La Universidade da Coruña participó con el proyecto Superpoderes, del Laboratorio de Ingeniería Mecánica, que desarrolla innovaciones en prótesis ortopédicas inteligentes y tecnologías aplicadas a la cirugía ortopédica.

La Universidade de Vigo, por su parte, presentó tres iniciativas: nMotion, orientada a la fisioterapia y al deporte mediante sensores y análisis de movimiento; Luxsit, una propuesta que combina arte e ingeniería para crear espectáculos de drones sostenibles; y BIXO (UVigo SpaceLab), una misión de investigación espacial que estudia el comportamiento de organismos vivos en entornos extraterrestres para evaluar la viabilidad de la vida en Marte.

Completaron el panel Enginhum, Smartlights y Smart Gym, tres iniciativas independientes que aplican tecnología a la industria, la movilidad urbana y el bienestar físico. Además, el proyecto Un instrumento para Henar, de Divers+s Innovación, puso el foco en la inclusión y la accesibilidad tecnológica.

El jurado destacó el alto nivel científico y técnico de las propuestas, así como la capacidad de los equipos para convertir prototipos funcionales en soluciones reales con impacto social e industrial.

Los premios recayeron en BIXO (UVigo SpaceLab), que obtuvo el primer puesto por su investigación espacial; Nanogap, segundo premio por su apuesta por la energía limpia; y Smartlights, tercer premio por la aplicación de tecnología a la movilidad sostenible. Los galardones fueron entregados por Isaac Roscón, director del Área de Innovación del IGAPE; Ana Pérez Lobato, del Área de Innovación de Servicio Móvil; y Óscar Santos, gerente del Clúster TIC Galicia.

El talento gallego como motor del futuro industrial

La sesión de la tarde estuvo dedicada al bloque Talento Galego, que reunió perfiles destacados de la nueva generación de innovadores gallegos. Participaron Lucía Gómez Teijeiro (Universidades de Berna y Ginebra), David Blanco Fraga (BENIU Solucións), David Camba García (BIRDMIND), Antón Román Portabales (Nokia / AtlantTIC) y Laura Rodríguez Álvarez (Humara). Todos ellos compartieron proyectos y visiones que conectan biotecnología, inteligencia artificial, ingeniería y sostenibilidad, mostrando la capacidad de Galicia para competir a nivel internacional.

La Jornada de Industria de la Maker Faire Galicia 2025 reafirmó su papel como punto de encuentro clave para la innovación gallega, destacando la colaboración entre instituciones, universidades y empresas, y consolidando a Galicia como un territorio que apuesta por la tecnología con propósito y por el talento que transforma el futuro.

La próxima cita será el 21 de noviembre con la Jornada de Oficios, que pondrá el broche final a esta edición.