Estos son los candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por la AJE Cedida

Este jueves, la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE) ha dado a conocer a los 13 proyectos finalistas de la 26ª edición del Premio Emprende Coruña, que se entregará en una gala el próximo 9 de octubre en el Club Cámara Noroeste.

La presidenta de AJE A Coruña, Eva Rosende Castro, fue la encargada de presentar el acto. A continuación intervino Gelines Romero, responsable de desarrollo de negocio del Human Intelligence Hub, quien destacó la importancia de espacios de encuentro que favorezcan la innovación y el emprendimiento.

En el encuentro, los finalistas expusieron sus propuestas provenientes de todo tipo de sectores en una intervención de máximo 3 minutos.

Los proyectos finalistas son: