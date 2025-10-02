Estos son los candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por la AJE
La 26ª edición de la iniciativa celebrará la gala de entrega del Premio el 9 de octubre
Este jueves, la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE) ha dado a conocer a los 13 proyectos finalistas de la 26ª edición del Premio Emprende Coruña, que se entregará en una gala el próximo 9 de octubre en el Club Cámara Noroeste.
La presidenta de AJE A Coruña, Eva Rosende Castro, fue la encargada de presentar el acto. A continuación intervino Gelines Romero, responsable de desarrollo de negocio del Human Intelligence Hub, quien destacó la importancia de espacios de encuentro que favorezcan la innovación y el emprendimiento.
En el encuentro, los finalistas expusieron sus propuestas provenientes de todo tipo de sectores en una intervención de máximo 3 minutos.
Los proyectos finalistas son:
-
Auxua, de Germán Alexander Herretes, una iniciativa de construcción y reforma.
-
Carla Souto, una firma de joyería artesanal con metales finos y minería ética.
-
Chichalovers, de Graciela Castro, una marca gastronómica gallega centrada en el chicharrón en clave moderna.
-
Equipo Idiomas, de Laura García, una academia de inglés especializada en niños y adolescentes.
-
La Tribu Verde, de Ana de Aspe, que promueve la sostenibilidad en actos culturales gallegos de todo tipo.
-
Makkan Club, de Pablo Gómez, una empresa de blockchain especializada en la tokenización de activos reales.
-
Mímame, de Macarena Sánchez, un proyecto de juego y desarrollo de una terapeuta ocupacional.
-
Parteando, de Marisol Mejuto, un servicio de acompañamiento a las familias desde la búsqueda del embarazo hasta el postparto.
-
Sauce Llorona, de Clara Armesto, una floristería sostenible especializada en flores secas y preservadas.
- Talento Grupo Internacional, de Diego Carbajosa, una consultora de recursos humanos centrada en personal procedente de terceros países.
- Uekko, de David de la Fuente, con soluciones tecnológicas para estudiantes
- Zebra Brain, de Rocío Vega, una boutique de alinea estrategia, personas, procesos e inteligencia artificial.