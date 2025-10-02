Estos son los candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por la AJE

Estos son los candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por la AJE Cedida

Emprendedores

Estos son los candidatos al Premio Emprende Coruña organizado por la AJE

La 26ª edición de la iniciativa celebrará la gala de entrega del Premio el 9 de octubre

Más noticias: Impulso rural y reconversión: Ferrol acoge el Congreso anual de AJE Galicia con José Elías

Publicada
Actualizada

Este jueves, la Asociación de Jóvenes Empresarios de A Coruña (AJE) ha dado a conocer a los 13 proyectos finalistas de la 26ª edición del Premio Emprende Coruña, que se entregará en una gala el próximo 9 de octubre en el Club Cámara Noroeste.

Una actividad de la edición anterior de la Rede Coworking Fest.

La presidenta de AJE A Coruña, Eva Rosende Castro, fue la encargada de presentar el acto. A continuación intervino Gelines Romero, responsable de desarrollo de negocio del Human Intelligence Hub, quien destacó la importancia de espacios de encuentro que favorezcan la innovación y el emprendimiento.

En el encuentro, los finalistas expusieron sus propuestas provenientes de todo tipo de sectores en una intervención de máximo 3 minutos.

Los proyectos finalistas son:

  • Auxua, de Germán Alexander Herretes, una iniciativa de construcción y reforma.

  • Carla Souto, una firma de joyería artesanal con metales finos y minería ética.

  • Chichalovers, de Graciela Castro, una marca gastronómica gallega centrada en el chicharrón en clave moderna.

  • Equipo Idiomas, de Laura García, una academia de inglés especializada en niños y adolescentes.

  • La Tribu Verde, de Ana de Aspe, que promueve la sostenibilidad en actos culturales gallegos de todo tipo.

  • Makkan Club, de Pablo Gómez, una empresa de blockchain especializada en la tokenización de activos reales.

  • Mímame, de Macarena Sánchez, un proyecto de juego y desarrollo de una terapeuta ocupacional.

  • Parteando, de Marisol Mejuto, un servicio de acompañamiento a las familias desde la búsqueda del embarazo hasta el postparto.

  • Sauce Llorona, de Clara Armesto, una floristería sostenible especializada en flores secas y preservadas.

  • Talento Grupo Internacional, de Diego Carbajosa, una consultora de recursos humanos centrada en personal procedente de terceros países.
  • Uekko, de David de la Fuente, con soluciones tecnológicas para estudiantes
  • Zebra Brain, de Rocío Vega, una boutique de alinea estrategia, personas, procesos e inteligencia artificial.