Impulso rural y reconversión: Ferrol acoge el Congreso anual de AJE Galicia con José Elías

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia celebró en el auditorio municipal de Ferrol su congreso anual bajo el lema “Construíndo futuro: reconversión empresarial e impulso do rural”. La cita reunió a empresarios destacados y representantes institucionales en una jornada que combinó ponencias, mesas redondas y espacios para el networking.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, aprovechó la ocasión para poner el foco en la industria de defensa ferrolana, en un día simbólico: la botadura de la fragata F-111 Bonifaz en Navantia, con la asistencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; la reina emérita Sofía; y el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El regidor destacó también su proyecto de Abrir Ferrol al mar y la nueva ordenanza de licencias para negocios:

“La Administración no siempre ayuda lo suficiente, pero lo que tiene que hacer es dejar de ser un problema. Con la nueva ordenanza, en tres meses se emite una licencia, para que nadie espere por un papel para abrir un negocio o rehabilitar una vivienda”.

El mundo rural tuvo un papel protagonista en una mesa redonda con Sandra Suárez (Maruxas de Nata), Guillermo Martínez (Casa Grande de Xanceda) y Luis Rilo (JRilo). Todos animaron a los emprendedores a mirar hacia el campo, donde el cliente busca cada vez más “origen, autenticidad y proximidad” y la calidad de vida es “incomparable”. Aun así, no escondieron las dificultades: la falta de infraestructuras, de ayudas y de acceso al suelo público.

“El listado de inconvenientes es largo, pero las infraestructuras y el suelo son fundamentales. Hay mucho suelo público a un precio que solo pueden permitirse las multinacionales, pero para las empresas locales es inasumible”, señaló Rilo.

José Elías y el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo

Uno de los momentos más esperados fue la ponencia del empresario José Elías, propietario de unas 180 compañías -entre ellas Audax Renovables o La Sirena-. Elías subrayó la necesidad de reforzar la educación financiera y la imagen de marca como claves del emprendimiento. También alertó sobre la falta de compromiso de la mano de obra:

“Tenemos gente muy desapegada a sus puestos de trabajo. Empresario y empleado son igual de necesarios, pero sorprende que las empresas dependan tanto de la motivación de sus trabajadores”.

Para el multimillonario, la solución pasa por escuchar y adaptarse: “Uno necesita ego, otro conciliación, otro formación o dinero… no es solo atraer talento, es mantenerlo”.

El empresario, que se ha convertido en una figura mediática de referencia, incide en la imagen de marca como un elemento importante porque “es más fácil para la gente que empatice con una persona que con una marca comercial, pero hay que ser lo que uno es, reflejar unos valores y unas ideas”

La jornada concluyó con una mesa en la que participaron Carlos Ortiz de Lucas (Aloha Poké), Javier Castiñeira (Global Head of HSE & Sustainability) y Gabriela González (Vegalsa-Eroski), quienes pusieron el acento en los cambios de mentalidad, la adaptación al cliente y la importancia de compartir errores como herramientas para crecer en un contexto en constante transformación.