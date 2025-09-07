José Elías, referente del emprendimiento en España, participará en el congreso de AJE en Ferrol

El evento, que tendrá lugar el jueves 11 de septiembre, contará también con las voces de referentes del tejido empresarial gallego que acercarán al público sus propias experiencias

El auditorio de Ferrol será el escenario el próximo jueves 11 de septiembre del Congreso anual AJE Galicia 'Construyendo Futuro', una cita de referencia en el calendario empresarial gallego y con el que se busca fomentar el emprendimiento, impulsar el tejido empresarial y destacar el potencial de la reconversión y del rural como motor económico.

Uno de los momentos más esperados será la ponencia de José Elías, empresario y presidente de Audax Renovables. Elías se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes divulgadores del panorama empresarial español. Su presencia en programas como Lo de Évole o The Wild Project, así como en diferentes podcasts y plataformas digitales como TikTok, lo consolidan como una voz muy seguida y reconocida por su estilo directo y por su visión sobre el futuro económico y empresarial.

El congreso contará también con la participación de destacados referentes del tejido empresarial gallego, como Guillermo Martínez (Casa Grande de Xanceda), Luis Rilo (JRilo), Sandra Suárez (Maruxas de Nata), Gabriela González (Vegalsa-Eroski), Javier Castiñeira (Resonac) y Carlos Ortiz de Lucas (Aloha Poké), que acercarán sus experiencias en sus respectivos sectores.

Además de las mesas redondas y ponencias, el evento incluirá un espacio de comida-networking, pensado para favorecer la creación de sinergias y nuevas oportunidades entre los asistentes.

Este es el programa completo:

09:30h - Recepción de asistentes

09:45h - Llegada de autoridades

10:00h - Inicio del acto

10:10h - Discurso de Luciano Covelo, presidente de AJE Galicia

10:15h - Discurso de José Manuel Rey, alcalde Ferrol

10:25h - Mesa redonda “Impulso do rural”

Moderada por el presentador, Daniel Ríos

● Sandra Suárez, cofundadora de Maruxas de Nata.

● Guillermo Martínez, director-gerente de Casa Grande de Xanceda.

● Luis Rilo, director general corporativo de JRilo.

11:25h - Discurso de Yadira Tenreiro, presidenta de AJE Ferrolterra

11:30h - Coffee Break

12:00h - Ponencia José Elías.Moderada por el presidente de AJE Galicia, Luciano Covelo

13:00h - Mesa redonda “Reconversión empresarial”

Moderada por el presentador, Daniel Ríos

● Carlos Ortiz de Lucas, cofundador de ALOHA.

● Javier Castiñeira, Global Head of HSE & Sustainability.

● Gabriela González, Directora RSE Vegalsa-Eroski.

14:00 - Cierre del evento y entrega de obsequios a los/as ponentes ● José González, Conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta

de Galicia

● Pablo Fernández, secretario Xeral de emprego e relacións laborais da Xunta

de Galicia

● Alfonso Aller, director zona Lugo del Grupo Santander

● Yadira Tenreiro, presidenta de AJE Ferrolterra





14:10h - Discurso de Valentín González, presidente Deputación da Coruña

14:20h - Discurso de Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia

14:30h - Comida Networking

Inscripciones

El congreso, organizado por AJE Galicia, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, dentro del convenio de impulso al emprendimiento, y da Deputación da Coruña.

La asistencia será gratuita para socios de AJE y la Rede de Polos de Emprendemento, mientras que el resto del público podrá inscribirse con un precio de 29 euros, que da acceso completo a la jornada. Para formalizar la inscripción, puede hacerse directamente con AJE Ferrolterra en el teléfono 634 164 508 o a través del correo electrónico info@ajeferrolterra.org