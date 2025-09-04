Ferrol acoge el congreso 'Construyendo Futuro' de AJE Galicia para fomentar el emprendimiento

El evento, que se celebrará el jueves 11 de septiembre en el auditorio de Ferrol, contará con las ponencias de referentes del mundo empresarial, como José Elías, presidente de Audax Renovables,

El auditorio de Ferrol será el escenario el próximo jueves 11 de septiembre del Congreso anual AJE Galicia 'Construyendo Futuro', una cita de referencia en el calendario empresarial gallego y con el que se busca fomentar el emprendimiento, impulsar el tejido empresarial y destacar el potencial de la reconversión y del rural como motor económico.

Uno de los momentos más esperados será la ponencia de José Elías, empresario y presidente de Audax Renovables. Elías se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes divulgadores del panorama empresarial español. Su presencia en programas como Lo de Évole o The Wild Project, así como en diferentes podcasts y plataformas digitales como TikTok, lo consolidan como una voz muy seguida y reconocida por su estilo directo y por su visión sobre el futuro económico y empresarial.

El congreso contará también con la participación de destacados referentes del tejido empresarial gallego, como Carmen Lence (Grupo Lence), Guillermo Martínez (Xanceda), Luis Rilo (JRilo), Sandra Suárez (Maruxas de Nata), Gabriela González (Vegalsa-Eroski), Javier Castiñeira (Resonac) y Carlos Ortiz de Lucas (Aloha Poké), que acercarán sus experiencias en sus respectivos sectores.

Además de las mesas redondas y ponencias, el evento incluirá un espacio de comida-networking, pensado para favorecer la creación de sinergias y nuevas oportunidades entre los asistentes.

Este es el programa del congreso:

10:00-10:30 - Presentación y comienzo del acto

10:30-11:30 - Mesa redonda "impulso rural" (4 ponentes)

11:30-12:00 - Coffee Break

12:00-13:00 - Ponencia destacada (1 ponente)

13:00-14:00 - Mesa redonda "reconversión empresarial" (4 ponentes)

14:00-14:30 - Resolución y cierre del acto

14:30 - Comida-Networking

Inscripciones

El congreso, organizado por AJE Galicia, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, dentro del convenio de impulso al emprendimiento, y da Deputación da Coruña.

La asistencia será gratuita para socios de AJE y la Rede de Polos de Emprendemento, mientras que el resto del público podrá inscribirse con un precio de 29 euros, que da acceso completo a la jornada. Para formalizar la inscripción, puede hacerse directamente con AJE Ferrolterra en el teléfono 634 164 508 o a través del correo electrónico info@ajeferrolterra.org