La influencer gallega que ayuda a encontrar trabajo: "Ser bueno no significa que la entrevista salga bien"

Eva Porto Iglesias (A Coruña, 1993) nunca pensó que su vida sería como lo es hoy en día. Si con 18 años le hubiesen dicho que tras sus estudios de psicología iba a convertirse en reclutadora de recursos humanos y, más tarde, en creadora de contenido, no hubiese dado crédito.

Con apenas 31 años, esta coruñesa colecciona más de 1,5 millones de seguidores entre Instagram, TikTok y LinkedIn. Lo más sorprendente, sin embargo, no es la cantidad, sino el perfil de sus seguidores. Su comunidad no está compuesta por expertos en relaciones laborales y recursos humanos — aunque también los tiene—, sino personas de a pie que buscan trabajo o quieren dar un giro profesional en su vida.

Su objetivo, asegura, no es crear contenidos virales, sino "ayudar a la gente a encontrar trabajo". Lo hace con vídeos sobre 'Los 5 mejores gestos en una entrevista', 'Cómo responder a ¿Por qué debería contratarte si no tienes experiencia?' o '¿Cómo tener un buen perfil de LinkedIn?'.

Fija la entrevista a las 17:00 horas. Coge el teléfono a la primera, puntual como un reloj suizo. "En una entrevista de trabajo esto sería un punto positivo", bromea antes de empezar.

En los últimos años te has convertido en la creadora de contenido sobre RR. HH. más conocida de España ¿Te consideras exitosa en tu trabajo?

Es muy difícil definir el éxito. El motivo por el que empecé es para ayudar a la gente a encontrar trabajo. Siempre que recibo el feedback de que ayudo a las personas a encontrar trabajo es un éxito. Prefiero tener un video de 10.000 visitas que ayude a las personas que otro de 1 millón que no ayude a nadie. El éxito no son los números, sino el impacto que tiene mi contenido y los mensajes que recibo.

Lo pregunto porque el éxito es algo con lo que muchos están obsesionados. Parece un arma de doble filo: por un lado, el inconformismo que empuja a mejorar y, por otro, la insatisfacción de que nada es suficiente.

Lo normal cuando tenemos cierta ambición es querer seguir avanzando. Por un lado, está bien para mantenerte vivo, con ilusiones, con nuevos objetivos; pero tampoco debes estar toda la vida sintiéndote insatisfecho. A mí me parece natural querer mejorar en tu trabajo, siempre y cuando no te afecte negativamente y sepas disfrutar del camino.

¿Cuál dirías que ha sido la clave de tu éxito?

Yo creo que el motivo por el cual a la gente le han sido útiles los vídeos es porque yo me levanto y pienso "¿Qué puede marcar la diferencia en una persona que busca trabajo?" Eso es lo que le quiero dar. No pienso en hacer un vídeo viral que vea mucha gente, sino más bien en hacer la búsqueda de empleo más accesible.

Quizás haber acercado el mundo de las RRLL al ciudadano de a pie ha influido en tu éxito. Las relaciones laborales son un mundo muy desconocido para muchos.

Totalmente. Es un mundo muy opaco. Cuando empezaba a buscar trabajo yo hasta decía "Bueno, ellos sabrán ver en mí el talento", cuando realmente es lo contrario: tú tienes que saber si vales para el trabajo y qué puedes aportar para poder transmitírselo.

Cuando me vi del otro lado haciendo las entrevistas, me di cuenta de que muchas personas no sabían transmitir todo lo que podían aportar. Ser bueno no significa que te vaya a salir bien una entrevista. Puedes ser buenísimo en un trabajo y tener muchísimas competencias, pero que se te den mal las entrevistas porque te pones muy nervioso o porque no tienes tantas habilidades comunicativas.

De formación profesional eres psicóloga. Es decir, en un proceso de reclutamiento la psicología juega un papel importante.

Sí. Al final hay que verse como la persona activa en el proceso de selección. La peor manera de enfrentar una entrevista es viéndote como una persona pasiva que simplemente va a los procesos y que es el reclutador el que va a llevar las riendas. La mejor manera de convencer a una empresa y de transmitirle todo tu potencial es tomando parte activa del proceso, sabiendo por qué eres bueno para la empresa, lo que vas a aportar…

¿Puede llegar a controlarse una entrevista al 100%? Al fin y al cabo, el reclutador también estará marcado por ciertos sesgos que escapan al control de uno mismo…

Totalmente. El reclutador influye muchísimo en la entrevista porque decide las preguntas que te hace, te puede poner en una situación más o menos incómoda, te puede poner un problema más o menos difícil, la manera en la que se está relacionando contigo también te puede hacer sentir más o menos cómodo… Obviamente, esa persona tiene sesgos porque los tiene todo el mundo. Por mucho que intente ser objetivo, es un humano, no es una máquina. No va a ser 100% objetivo.

¿Crees que realmente en algún punto vamos a llegar a procesos 100% objetivos o es prácticamente imposible?

Me parece imposible. Pero considero que hoy en día son más objetivos que hace 50 años y pienso que tenemos que seguir avanzando a una mayor objetividad.

Y si notamos que no está habiendo feeling con el entrevistador, ¿cómo podemos darle la vuelta a la tortilla?

Es muy importante ser sinceros. Imagínate que estás muy nervioso y notas que te está influyendo la entrevista. No llegues diciendo "Estoy nerviosísimo", pero si a medida que avanza la entrevista estás viendo que te está influyendo en el proceso, puedes transmitirlo de una forma asertiva y profesional.

¿Cómo?

Puedes decir "Perdona, pero no estoy entendiendo cuál es el objetivo de esta pregunta" o "Perdona, ahora mismo estoy sintiendo que no estás entendiendo lo que te estoy comentando". Al final los profesionales de recursos humanos no son dioses. Es alguien real, una persona como tú o como yo.

¿En las entrevistas de trabajo hay preguntas trampa?

Sí. Cuando una persona se dedica a la selección de personal no te va a preguntar todo de manera directa. Va a intentar que hables y va a intentar conocerte para saber si lo que cuentas hace match con lo que la empresa está buscando.

Ponme algún ejemplo de pregunta trampa.

Yo considero que son preguntas trampa las que son muy difíciles de contestar o en las que es muy difícil dar una respuesta que satisfaga a la persona que tienes delante. Por ejemplo, preguntar cuál es la empresa de tus sueños. No puedes decir esa empresa porque es raro, pero tampoco puedes decir otra.

Entonces, en estos casos; mentir en las entrevistas, ¿sí, no o ‘a medias’?

Lo mejor es no dar una respuesta concreta. Puedes decir "No te puedo decir una empresa en concreto, pero valoro mucho…" y dices ciertos aspectos que valoras mucho en una empresa y, a poder ser, que tengan que ver con la empresa a la que estás aplicando. No mientas. No digas "Es mi sueño". Mejor di "Este tipo de trabajo lo disfruto porque está de cara al público y considero que se me da bien". No es mentir, pero tampoco es pecar de ‘sincericidio’.

O sea, tenemos que ser un poco ‘pícaros’

Sí. Lo más importante son las habilidades comunicativas. Saber leer a la persona que tienes delante y saber comunicarte con ella va a ser clave.

¿Estamos atrasados en España en materia de recursos humanos? Los CV con imagen y las preguntas impertinentes en las entrevistas están a la orden del día.

Latinoamérica está peor y los países anglos están mejor. Aquí también depende de la empresa, no es lo mismo una empresa grande que tiene más en cuenta qué puede y qué no puede preguntar y las consecuencias que el gerente de una pequeña empresa.

Es algo muy difícil de tratar. Yo no le puedo decir a una persona que se vaya de una entrevista si le preguntan cuántos años tiene porque es ilegal y discriminatorio. Las personas tienen necesidad de encontrar trabajo, quizás esa persona no puede permitirse hacer eso.

Y, en caso de no superar la entrevista, ¿Cómo debe navegarse la sensación de fracaso?

Justamente como fracaso no (risas). Cuando estás del otro lado te das cuenta de que al final no eliges al mejor candidato, eliges al candidato que quizás encaje mejor en ese equipo. Y como persona que aplica a un proceso tienes entender que no buscan al mejor candidato, buscan un perfil determinado. No significa que seas ni mejor ni peor en tu profesión. Es como cuando encuentras pareja. Si no congeniaste con una persona no dices "Dios, soy lo peor, nunca nadie me va a querer".