Tres de los comercios que abren sus puertas los domingos y festivos en la calle Real de A Coruña Quincemil

La calle Real de A Coruña mantiene vivo el comercio los domingos: "Muchas personas se sorprenden"

La calle Real de A Coruña es una de las vías más transitadas de la ciudad y uno de sus principales referentes comerciales. Aunque los domingos y festivos buena parte de los establecimientos bajan la persiana, todavía son varias las tiendas que mantienen sus puertas abiertas y dan vida a esta céntrica calle.

Entre sus clientes se encuentran turistas, cruceristas y coruñeses que aprovechan sus días libres para pasear por el centro y realizar alguna compra.

En los últimos años, la calle Real ha experimentado cambios en su tejido comercial, con el cierre de diferentes negocios locales. Sin embargo, establecimientos de moda, calzado, joyería y complementos continúan apostando por abrir también los domingos y festivos, jornadas en las que el perfil de los compradores cambia respecto al resto de la semana.

La llegada de cruceros al puerto de A Coruña es uno de los factores que más influye en la actividad de estos comercios. Así lo explica Mercedes, dependienta de Vestopazzo, que señala que los visitantes de otras ciudades españolas tienen una presencia destacada durante estas jornadas.

"Hay un poco de turismo nacional los domingos y festivos, más que cliente local. Si hay crucero, también tenemos clientes cruceristas", comenta. Además, destaca que el hecho de que no todos los establecimientos estén abiertos favorece que los visitantes se detengan en aquellos que sí mantienen su actividad. "Como no están abiertas todas las tiendas de la calle, los cruceristas se paran mucho", añade.

Vestopazzo abre los domingos de 10:00 a 20:30 horas, mientras que los horarios de los festivos pueden variar.

De los cruceristas a los coruñeses que salen a pasear

La presencia de turistas también se nota en otros establecimientos, aunque no todos dependen de la misma manera de los visitantes.

En la zapatería RKS, especializada en calzado para mujer, hombre y niños, su dependienta Candela Expósito explica que la clientela es muy variada. "Si hay crucero, los clientes son especialmente cruceristas. Pero, si no, viene gente de todo tipo, tanto locales como visitantes, porque ven una tienda abierta un domingo y entran a comprar", señala.

De hecho, la apertura dominical todavía llama la atención de algunas personas. "Muchos se sorprenden porque estamos abiertos", reconoce Candela, que también destaca la influencia del tiempo en las ventas.

"Cuando llueve, mucha gente aprovecha para comprar botas y probar con calma", explica. La tienda abre los domingos de 12:00 a 21:00 horas y los festivos de 10:00 a 21:00 horas.

Pero no todo el movimiento comercial de los domingos depende del turismo. Los propios vecinos de A Coruña también aprovechan estas jornadas para recorrer la calle Real y entrar en las tiendas que encuentran abiertas.

Así lo confirma Emily, dependienta de la joyería Isaro, donde han observado diferencias entre los meses de verano y el otoño. "Durante el verano, los domingos y festivos suelen venir los turistas y cruceristas, pero ahora entran mucho los locales que aprovechan para dar un paseo por A Coruña", explica.

En Isaro, que abre de 9:00 a 20:30 horas tanto domingos como festivos, los anillos son uno de los principales reclamos. "Es, sin duda, lo que más se vende", asegura.

Una tendencia similar se observa en Nikis, donde buena parte de los compradores de estas jornadas son coruñeses que combinan sus planes de ocio con alguna compra.

"Normalmente, los domingos y festivos vienen muchos coruñeses que bajan a tomar algo al centro y aprovechan para hacer compras", comenta una de sus dependientas.

La trabajadora también destaca la presencia de visitantes procedentes de otras comunidades y del extranjero. "En festivos hay mucho cliente de Asturias, del País Vasco y de Portugal", explica. A ellos se suman los cruceristas, que también muestran interés por los productos del establecimiento.

Nikis mantiene sus puertas abiertas los domingos y festivos de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas.

Una calle comercial que también tiene actividad en festivos

Más allá de estos cuatro establecimientos, otros negocios de la calle Real también ofrecen la posibilidad de comprar durante los domingos.

Entre ellos se encuentran Flying Tiger Copenhagen, Smile Joyas, Loogo y Guardarnés. En el caso de Tiger, su horario dominical es de 12:00 a 21:00 horas.

Esta oferta permite que quienes recorren el centro durante el fin de semana encuentren alternativas para realizar compras, aunque numerosos locales permanezcan cerrados.

Los comerciantes coinciden en que los domingos y festivos tienen una dinámica diferente a la de los días laborables. La llegada de cruceros, el turismo nacional, las visitas desde otras comunidades y los paseos de los propios coruñeses contribuyen a mantener el movimiento en los establecimientos abiertos.