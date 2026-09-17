Comprar en el comercio de A Coruña tendrá premio: sortean tarjetas de 50 euros

La campaña 'Merca no teu comercio' vuelve este mes de septiembre a A Coruña con 1.000 euros en premios. Los clientes de los pequeños comercios de la ciudad podrán registrar sus compras y optar así a ganar una tarjeta valorada en 50 euros para gastar en estos negocios.

La iniciativa, de alcance gallego, pasará por 114 localidades en toda la comunidad y 28 de ellas en la provincia de A Coruña.

En el caso de la ciudad herculina, el periodo comenzó este 15 de septiembre y se extenderá hasta el día 30.

Para participar, será necesario registrar las compras que se realicen en la web mercanoteucomercio.com/coruna a través de cualquier tipo de dispositivo. Además, los propios comerciantes también podrán llevar a cabo este registro, duplicando así la participación.

En la ciudad coruñesa participan en la iniciativa desde farmacias, hasta ferreterías, así como tiendas de ropa, joyerías o papelerías.

Una vez en la web, se tiene que cubrir un formulario aportando información como la fecha y lugar de la compra, una foto del ticket y los datos del comprador.

El sorteo tendrá lugar entre el 1 y el 13 de octubre y repartirá entre los ganadores 20 tarjetas prepago de 50 euros. Estas deberán utilizarse de nuevo en los comercios de proximidad.

Impulsado por la Federación de Comercio de A Coruña, la Federación Galega de Comercio y la Xunta de Galicia, 'Merca no teu comercio' busca acercar a los clientes a los comercios de proximidad y dinamizar el sector.