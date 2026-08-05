A Coruña se refrescará este viernes con una nueva fiesta de la espuma gratuita en Marineda City

Marineda City volverá a llenar de espuma y actividades familiares su plaza exterior este viernes 7 de agosto con una nueva fiesta gratuita incluida en la programación de Summer Kids, el espacio de ocio al aire libre que el centro comercial mantiene durante todo el verano.

La actividad comenzará a las 17:30 horas y está pensada para que niños y familias disfruten de una tarde refrescante en uno de los eventos más populares de la programación estival. La iniciativa volverá a repetirse el próximo 21 de agosto, también a partir de las 17:30 horas.

La fiesta de la espuma forma parte de Summer Kids, una propuesta que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto y que incluye otras muchas actividades.

Entre ellas, un pumptrack de uso libre para bicicletas, patinetes, monopatines y patines, una pista multideporte y una zona beach club concebida como área de descanso vinculada a la oferta take away de los establecimientos de restauración del centro comercial.

Intercambio de cromos del Mundial

La agenda de este fin de semana se completa con una nueva edición de las sesiones de intercambio de cromos del Mundial, dirigidas a aficionados de todas las edades.

El punto de encuentro estará situado en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja del centro comercial, donde los coleccionistas podrán intercambiar cromos repetidos para completar sus álbumes.

La actividad se celebrará los viernes de 18:00 a 20:00 horas y los sábados de 12:00 a 14:00 horas, y continuará desarrollándose durante el mes de agosto.