Coruña The Style Outlets celebra su Super Jueves Especial Eclipse con horario ampliado

Coruña The Style Outlets vuelve a activar una de sus citas más esperadas por los amantes del smart shopping. El próximo 30 de julio, el centro celebrará su Super Jueves Especial Eclipse, una jornada con promociones adicionales sobre el precio outlet habitual en una amplia selección de tiendas y con una ampliación de su horario habitual hasta las 22:00 horas.

Con esta hora extra para acercarse al centro comercial, Coruña The Style Outlets da más tiempo a sus visitantes para llevarse unas gafas para el acontecimiento astronómico que tendrá lugar el 12 de agosto.

Desde el 30 de julio y hasta el 12 de agosto, quienes realicen compras podrán recoger unas gafas homologadas de regalo (hasta fin de existencias). Además, las personas con nivel Ambassador de su App tendrán acceso a la zona VIP el día del acontecimiento astronómico donde disfrutarán de un menú y zona chill out. Se pueden consultar las bases de participación en la web del centro comercial.

Con este Super Jueves, el centro continúa reforzando su propuesta de valor: precios outlet todo el año y acciones puntuales que añaden un incentivo extra para disfrutar del ahorro de forma práctica, accesible y alineada con planes de actualidad.

¿Y si te llevas un Fiat 500?

Los clientes que realicen compras superiores a 50 euros también podrán participar en LA ÚLTIMA MANO GANA, el reto del 15.º aniversario de Coruña The Style Outlets. El desafío culminará el 12 de diciembre con una prueba de resistencia en la que la última persona que mantenga la mano sobre el vehículo se convertirá en la ganadora del Fiat 500.