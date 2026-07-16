Los comercios de la zona Obelisco de A Coruña regalarán gafas para ver el eclipse

Una persona camina por la Calle Real de A Coruña un día laboral por la mañana. López

"Ven ver a nosa eclipse". Ese es el lema con el que los comercios de la zona Obelisco de A Coruña incentivarán las compras en sus locales antes del 12 de agosto. Durante los primeros días del mes de agosto, las ventas que se hagan en estos comercios podrán tener como regalo gafas para ver el eclipse total de sol.

Cada local asociado recibirá entre una y dos docenas de gafas que podrán repartir entre los clientes que hagan compras aquí en las primeras semanas de agosto.

El 12 de agosto A Coruña será una de las ciudades desde las que mejor se pueda ver este fenómeno.

Previendo una gran afluencia de gente, el Concello anunció esta misma semana su dispositivo de seguridad y de movilidad.

Ese día, desde las 18:00 horas se cortará el tráfico en el paseo marítimo, se reforzarán los servicios de autobús urbano y se habilitarán aparcamientos disuasorios.

Además, los locales de hostelería podrán colocar barras en las calles y algunos de ellos preparan ya una programación especial con música.

Horas del eclipse en A Coruña Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

El fenómeno durará cerca de dos horas, aunque el punto álgido, cuando la luna tape por completo el sol, se producirá entre las 20:28 y las 20:29, en cerca de un minuto y 16 segundos.

En A Coruña, hay unos 46 puntos recomendados desde los que ver el eclipse.

Más allá del paseo marítimo, San Pedro o Bens, otros buenos lugares desde los que presenciar el fenómeno son O Parrote, el parque de San Diego, el de Oza y el de Eirís o la plaza central de Xuxán. Estos son los 15 más destacados.