A Coruña premiará las compras en el barrio de Os Mallos con una jornada de juegos de agua para niños

El Centro Comercial Abierto (CCA) Distrito Mallos pondrá en marcha del 1 al 11 de julio una nueva acción para impulsar las compras en el comercio de proximidad y atraer a vecinos y visitantes a los establecimientos del barrio. La iniciativa, denominada "A auga Mallos - Móllate co teu comercio", recompensará a los clientes con una jornada de ocio dirigida especialmente a las familias.

Durante la campaña, las personas que realicen compras en los comercios asociados podrán conseguir un "Pasaporte Mallos", que deberán completar con sus adquisiciones para acceder a las actividades organizadas al finalizar la promoción.

El broche final llegará el sábado 11 de julio, entre las 11:00 y las 15:00 horas, cuando la peatonal Ángel Senra se convertirá en un espacio de entretenimiento infantil. Habrá un tobogán acuático, juegos de agua, un fotomatón y otras propuestas pensadas para que los más pequeños disfruten de una mañana de verano.

La participación en todas las actividades será gratuita, aunque será necesario presentar el Pasaporte Mallos que acredite las compras efectuadas en los establecimientos adheridos durante los días de la campaña.

Desde el CCA Distrito Mallos destacan que este tipo de acciones buscan reforzar la actividad del comercio de barrio, incentivar el consumo en los negocios locales y convertir las calles comerciales en espacios de encuentro y convivencia para las familias, premiando al mismo tiempo la fidelidad de sus clientes.