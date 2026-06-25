Las rebajas arrancan con colas en el Zara de la plaza de Lugo de A Coruña

Las rebajas de verano ya se dejan notar en A Coruña. Aunque los descuentos del grupo Inditex comenzaron este miércoles en su página web y aplicación móvil, muchos coruñeses prefirieron esperar al primer día de venta en tienda física para salir de compras.

La imagen se repitió desde primera hora de la mañana en el Zara de la plaza de Lugo, donde decenas de personas aguardaban antes de la apertura para ser de las primeras en acceder al establecimiento.

Entre quienes hacían cola había perfiles muy distintos. Algunos acudían con la intención de encontrar los mejores chollos antes de que desaparecieran las tallas más demandadas. Otros buscaban prendas que no habían conseguido comprar durante el inicio de las rebajas online, donde algunos artículos se agotaron en cuestión de horas. Tampoco faltaban quienes aprovecharon la mañana simplemente para echar un vistazo y recorrer la tienda con tranquilidad.

Las rebajas de verano siguen despertando un gran interés entre los consumidores, a pesar del crecimiento del comercio electrónico. La posibilidad de probarse la ropa, comprobar las tallas o encontrar oportunidades que pasan desapercibidas en la web continúa llevando a muchos clientes a las tiendas físicas en el primer día de descuentos.

Como cada verano, Zara volvió a convertirse en uno de los principales focos de atracción de la jornada en el centro de A Coruña, con colas a sus puertas y un constante trasiego de compradores en busca de las mejores ofertas.