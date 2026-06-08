Música, regalos, humor y danza para animar las ventas del comercio local de Santiago

El comercio local de Santiago vuelve a estar de celebración con una nueva edición de "Prima 26" que se celebrará los días 11, 12 y 13 de junio y que llenará las calles de música, regalos y propuestas de animación infantil. La concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, presentó esta mañana la programación.

Rozas recordó que el objetivo del programa es "animar las ventas en el pequeño comercio, mejorar esa experiencia de compra y atraer nuevos perfiles de clientela". Este año, además, se pone el foco especialmente en el público familiar, para la juventud que está "más alejada de ese comercio de proximidad y que opta por otras dinámicas de consumo" como el online.

De igual modo, la concelleira hizo un llamamiento al tejido comercial para que "se sumen a esta fiesta" y que saquen sus productos a la calle, "que adornen sus establecimientos y escaparates, porque eso es lo que hace de verdad que sean unos días especiales". Recordó también que el Concello, como en años anteriores, distribuirá bolsas con la imagen de la campaña #EuMercoAquí, que se entregarán gratuitamente al comercio local a través de las asociaciones de comerciantes de la ciudad. Además, de manera presencial, se repartirán carteles y folletos con las actividades del Prima 26.

Programación

El "Prima 26" dará comienzo este jueves 11 de junio por la tarde con dos pasacalles que partirán a las 18:00 horas desde distintos puntos de la ciudad. Desde la plaza de Vigo saldrá el pasacalles teatral de Rufina e Benito, que recorrerán las diferentes calles del Ensanche para finalizar en la Praza do Toural.

Ese mismo lugar será el punto de llegada de otro pasacalles, el Gran Cuarteto da Familia Coaprier, que iniciará en Concheiros un recorrido que lo llevará hasta la Praza de Cervantes, a la Quintana y, finalmente, al Toural.

El viernes 12 de junio la Praza Roxa será uno de los epicentros del Prima 26. A partir de las 18:00 horas, Caramuxo Teatro representará el espectáculo Os Senteito, una comedia con máscaras y sin texto que narra la importancia de la convivencia entre diferentes y el derecho a la vivienda. En ese mismo espacio, a partir de las 19:00 horas, actuará A Banda dos Insectos, un proyecto musical de rock en gallego dirigido a un público infantil a partir de los 3 años. A partir de las 19:00 horas, en la Praza 8M, actuará Unha señora orquestra, la propuesta de la actriz Ailén Kendelman que combina música y humor.

En la última jornada del programa, el sábado 13 de junio, habrá actividades tanto por la mañana como por la tarde. A partir de las 12:00 horas, en la Praza Roxa habrá una sesión de baile para los más jóvenes a cargo de la escuela compostelana BreakinClan, que hará una demostración de break dance y ofrecerán, a quienes deseen, la oportunidad de aprender los pasos y acrobacias básicas en un taller de iniciación.

De igual modo, a las 12:00 horas, desde la Carreira do Conde partirá el pasacalles de la Real Banda de Cadeira Encartables, un espectáculo itinerante que mezcla música, humor e imaginación y que recorrerá diversas calles hasta finalizar en la Praza de Feixóo. Allí, a partir de las 13:00 horas está previsto el concierto de Muaré, un grupo compostelano que combina pop electrónico, funk y música disco.

Ya en la tarde del sábado, la programación ofrece dos actividades: teatro en la Praza do Toural a partir de las 18:00 horas, con la compañía Ghazafellos y su espectáculo A illa sen tesouro; y la música de Lideira, a partir de las 20:00 horas, en la Praza de Feixóo.

Ruleta de regalos

Esta edición recupera también la ruleta de regalos "Eu merco aquí", que estará instalada el viernes por la tarde en la Praza Roxa, en horario de 17:00 a 19:30 horas; y el sábado por la mañana en la Praza do Toural, de 11:30 a 14:00 horas.

En la ruleta pueden participar todas las personas mayores de 16 años que presenten un ticket del pequeño comercio de Santiago con un importe igual o superior a 5 euros, por compras realizadas entre los días 8 y 13 de junio de 2026, ambos incluidos.

Cada ticket da derecho a una tirada en la ruleta, pero no se podrá presentar más de dos del mismo establecimiento, y cada persona tendrá un límite de tres premios. Los premios consisten en regalos comprados en el comercio local y no podrán cambiarse por dinero en efectivo.