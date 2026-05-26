Nike reabre en Coruña The Style Outlets con un nuevo formato único en Galicia

Coruña The Style Outlets celebrará del 28 al 30 de mayo una nueva edición de su Superjueves ampliado, una campaña especial con promociones y descuentos en distintas tiendas del centro comercial.

La principal novedad de esta edición será la reapertura de la tienda de Nike el jueves 28 de mayo con un nuevo concepto comercial que será único en Galicia y el segundo de este tipo en toda España.

El establecimiento incorporará el formato conocido como "outlet del outlet", pensado para ofrecer artículos en cantidades limitadas y productos con rebajas adicionales sobre los descuentos habituales. Según explica el centro comercial, los visitantes podrán encontrar oportunidades y prendas difíciles de localizar a precios todavía más reducidos.

Con esta reapertura, Coruña The Style Outlets refuerza su apuesta por incorporar propuestas diferenciales y marcas reconocidas dentro de su oferta comercial.

El Superjueves ampliado permitirá además acceder durante tres días a promociones especiales en moda casual, deporte y otros establecimientos del complejo comercial.