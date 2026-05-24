La charcutería de Santiago con más de 50 años de historia: "A mi padre lo recuerda toda la clientela"

La historia de Charcutería Seco comenzó hace medio siglo. La empezó a escribir el padre de Antonio Seco inaugurando una carnicería en la Praza de Abastos. Desde esa, han pasado más de cincuenta años y el pequeño negocio se ha ido expandiendo hasta tener tres negocios esparcidos por todo Santiago en la actualidad, pero manteniendo en todos la esencia de generación en generación.

Antonio cogió las riendas de la pequeña carnicería de Abastos -que aún continúa a día de hoy en esa ubicación- y poco a poco fue transformándola en charcutería. "Era máis que unha carnicería, unha chacinería, que lle chamaban antes" comenta Ana Seco, hija de Antonio y trabajadora de la charcutería familiar.

Charcutería Seco fue aumentando sus sedes a medida que fue creciendo la población en la capital gallega. Así, de Abastos se expandió hasta la rúa de San Pedro de Mezonzo, en pleno Ensanche de la ciudad. Más tarde, cuando comenzó a levantarse el barrio de Fontiñas y con la inauguración del centro Área Central en el año 1993, Charcutería Seco también se mudó hasta ahí. Tres localizaciones que continúan a día de hoy en la ciudad de la mano de los hijos de Antonio.

Ana está al cargo de la charcutería ubicada en el Ensanche, mientras su hermano se encarga de las otras dos. Lleva en el negocio familiar desde los 18 años, aunque fuera criada toda su vida en él. "Empecei aquí co meu pai e a miña nai" rememora la actual gerente, "estudaba polo nocturno e polo día traballaba na charcutería". Un negocio que ya va por la tercera generación familiar, con la hija de Ana trabajando en la charcutería de San Pedro de Mezonzo y con su sobrino en la de Área Central.

Charcutería Seco también cuenta con clientes de tercera generación. Aunque Antonio falleció hace 20 años, sigue muy presente en la memoria de sus compradores. "Temos moita clientela recordando a meu pai, pero moita" dice Ana, "aínda o recorda toda a clientela".

El jamón, el producto emblema de Charcutería Seco Quincemil

El trato directo con el cliente es uno de los ingredientes para que este comercio de toda la vida continúe entre los barrios compostelanos y sobreviviera a la aparición de las grandes superficies y supermercados. Menciona Ana que tienen "bastante ben xestionado" las peticiones de sus clientes que cada día se pasan por el local. "Piden 'do que levo eu sempre', pois normalmente sabemos o que leva sempre", algo que podría ser bastante difícil en una charcutería de una gran superficie.

"Aínda hai clientes que queren o trato directo, que non queren unha simple área comercial desas que non ten trato", señalan. Un trato directo y cercano que fue "durante todas as xeración e en todas as tendas". Cuenta con otro tipo de clientes como restaurantes, en especial en épocas de cocido u otras festividades.

Algunos de los productos ofertados en Charcutería Seco Quincemil

La especialización también ha sido clave para sobrevivir: "Estamos un pouco especializados para diferenciarnos dos supermercados e demais". Con el producto emblema de la casa siendo el jamón, "non hai dúbida", en Charcutería Seco se encuentran productos que no son tan comunes de encontrar, como el guanciale que llevan años teniéndolo. "Todo son especialidades, se queres tomar un bo xamón aquí desosamos xamóns, non compramos eses envasados ao baleiro nin moito menos", señala Ana.

Con una tercera generación ya encauzada en el negocio familiar, Charcutería Seco se ha convertido en la tienda de referencia para sus clientes a lo largo de más de 50 años.