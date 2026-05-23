La huelga del comercio provoca cierres parciales en A Coruña en una jornada de tensión laboral

La nueva jornada de huelga convocada este sábado en el sector del comercio textil y del calzado volvió a dejar un impacto visible en distintos puntos de A Coruña, donde numerosos establecimientos bajaron la persiana durante parte de la mañana, especialmente en áreas comerciales como Plaza de Lugo y el entorno del Obelisco.

La convocatoria, impulsada por organizaciones sindicales de toda Galicia, busca frenar la implantación de un convenio estatal promovido por la Asociación Retail Textil de España (ARTE), una medida que, según denuncian los convocantes, supondría un retroceso en derechos laborales y salariales y pondría en riesgo la prioridad de los convenios provinciales gallegos.

La incidencia fue desigual según zonas y cadenas comerciales, aunque la imagen de locales cerrados y actividad reducida volvió a repetirse en varios puntos estratégicos del centro coruñés. A esto se sumó la manifestación que partió a mediodía desde la Praza de Lugo y recorrió varias calles de la ciudad hasta llegar al centro comercial Catro Caminos.

Los sindicatos insisten en que el seguimiento evidencia el creciente malestar entre la plantilla del sector y reclaman a las patronales provinciales que retomen la negociación de un acuerdo interprofesional gallego que blinde las condiciones pactadas en cada territorio.

La protesta llega además en vísperas de nuevas reuniones de la mesa negociadora estatal previstas para los próximos días en Madrid, donde podría avanzarse hacia el cierre definitivo del nuevo marco regulador.

La postura patronal

Desde la patronal, sin embargo, defienden que el texto acordado busca precisamente corregir desigualdades entre trabajadores de distintas comunidades y garantizar mejoras progresivas.

La presidenta de ARTE, Ana López Casero, aseguró que "el convenio de Grandes Cadenas del Comercio Textil busca eliminar las desigualdades entre las personas trabajadoras del sector, a las que parte de los y las gallegas tampoco son ajenas".

La responsable empresarial añadió que "el preacuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores garantiza tanto mecanismos para mantener las condiciones salariales de las personas que tienen salarios vigentes superiores, como incrementos salariales para 2027 y 2028".

Además, defendió que "cualquier trabajador o trabajadora podrá ver mejoradas las condiciones del convenio por las propias empresas, como ya sucede actualmente con algunas de ellas".

En relación con la jornada laboral, López Casero destacó que "queremos avanzar también en mejoras como la reducción de 50 horas de la jornada laboral, que ya hemos firmado y de la que se beneficiarán todos y todas las gallegas, así como otras medidas de conciliación que se negociarán en las próximas reuniones".

La presidenta de ARTE sostuvo también que "la negociación del convenio sigue en marcha y la mesa está compuesta por todas las organizaciones sindicales. Todas tienen el compromiso común con la profesionalización y prestigio del comercio textil y la oportunidad de contribuir a un texto de referencia para un sector estratégico".

Mientras el conflicto continúa abierto, el calendario de movilizaciones seguirá en Galicia con una protesta nacional convocada para el próximo 27 de mayo en A Coruña, donde los trabajadores volverán a exigir que la negociación provincial recupere protagonismo y se preserven las condiciones laborales conquistadas durante años.