El comercio gallego se moviliza este sábado contra el convenio estatal del textil

Los trabajadores del comercio volverán a la huelga este sábado 23 de mayo en toda Galicia para rechazar las pretensiones de las grandes empresas del textil y el calzado de imponer un convenio estatal que, según denuncian, empeora las condiciones laborales y salariales y para reclamar a las patronales provinciales que se sienten a negociar un acuerdo interprofesional gallego que blinde la prioridad aplicativa de los convenios provinciales.

Esta nueva convocatoria se enmarca en la campaña de movilizaciones que el sector mantiene contra el convenio estatal impulsado por la Asociación Retail Textil de España ARTE y contra el preacuerdo firmado el 23 de marzo con los sindicatos CCOO y Fetico que agrupa a grandes multinacionales como Inditex H&M Mango Primark o Tendam y que las organizaciones convocantes consideran un intento de centralizar las relaciones laborales y recortar derechos.

Las movilizaciones se desarrollarán de forma simultánea en distintas ciudades gallegas con manifestaciones y concentraciones previstas a lo largo de la mañana en A Coruña donde la marcha saldrá a las 12:00 horas de la Praza de Lugo hacia el centro comercial Catro Caminos, en Santiago de Compostela con concentración a las 11:00 horas en As Cancelas y posterior recorrido hasta la Praza de Galicia y la Praza Roxa, en Ferrol con salida a las 12:00 horas desde la entrada del centro comercial Odeón, en Lugo con concentración a las 12:00 horas delante del centro comercial As Termas, en Ourense con manifestación a las 11:00 horas desde el edificio sindical hasta Zara en la calle del Paseo y en Vigo con salida a las 11:30 horas desde el cruce de Gran Vía con la bajada al Castaño hasta el centro comercial Vialia con participación también de trabajadoras de Pontevedra.

Este paro se produce además en la antesala de las reuniones de la mesa de ARTE previstas para los días 27 y 28 de mayo y el 2 de junio en Madrid donde previsiblemente se intentará cerrar la negociación del convenio estatal.

En este contexto ya está convocada una movilización nacional en A Coruña el 27 de mayo a las 12:00 horas frente a la sede de la CEC en la Praza de Luís Seoane para reclamar un acuerdo interprofesional gallego que garantice la prioridad de los convenios provinciales frente al estatal.

Las organizaciones convocantes denuncian además la falta de avances en la negociación del convenio de comercio vario de la provincia de A Coruña caducado desde diciembre y la negativa de la patronal coruñesa a constituir la mesa de negociación mientras insisten en que el sector está mostrando una unidad y una fuerza creciente para defender los derechos laborales y salariales conquistados en los convenios provinciales.

La postura patronal

Por su parte la presidenta de ARTE Ana López Casero defendió el preacuerdo alcanzado y aseguró que busca eliminar desigualdades entre las personas trabajadoras del sector, afirmando que "el convenio de Grandes Cadenas del Comercio Textil busca eliminar las desigualdades entre las personas trabajadoras del sector, a las que parte de los y las gallegas tampoco son ajenas".

Añadió que "el preacuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores garantiza tanto mecanismos para mantener las condiciones salariales de las personas que tienen salarios vigentes superiores, como incrementos salariales para 2027 y 2028" y que "cualquier trabajador o trabajadora podrá ver mejoradas las condiciones del convenio por las propias empresas, como ya sucede actualmente con algunas de ellas".

También defendió que "queremos avanzar también en mejoras como la reducción de 50 horas de la jornada laboral, que ya hemos firmado y de la que se beneficiarán todos y todas las gallegas, así como otras medidas de conciliación que se negociarán en las próximas reuniones" y añadió que "la negociación del convenio sigue en marcha y la mesa está compuesta por todas las organizaciones sindicales, todas tienen el compromiso común con la profesionalización y prestigio del comercio textil y la oportunidad de contribuir a un texto de referencia para un sector estratégico".