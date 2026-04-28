Floristerías de A Coruña se preparan para el Día de la Madre: "Hasta 3 días antes la gente no espabila"

Un regalo que nunca pasa de moda para el Día de la Madre en A Coruña son las flores, ya sea en coloridos ramos o en macetas. Floristerías de la ciudad confirman que no son pocos los coruñeses y coruñesas que reservan con antelación un ramo para no quedarse sin él el propio domingo, aunque también son muchos los que acuden a estos establecimientos sobre la marcha o el mismo día para comprarlos.

"De momento tenemos pocas reservas. Los días fuertes son de jueves a domingo", señala Beatriz Fernández, dependienta de Bendita Flor. "Hasta tres días antes la gente no se espabila nada. Compramos bastante flor porque es uno de los días en los que más se vende, pero la gente no empieza con los encargos hasta tres o cuatro días antes. El año pasado, tranquilamente, tuvimos más de 300 encargos", añade.

"Es un día que se vende mucho", señala Pablo Guillén de Floristería Guillén. El profesional del arte floral coincide en que "la gente viene sobre la marcha" y se acerca hasta el local para encargar flores tanto para regalar en ramos como para colocar en los cementerios en esta fecha tan señalada. Una impresión similar es la de Elena Naveiras, de Médulas Flores con Raíz: "Hay encargos, pero viene mucha gente de última hora".

Los tres floristas explican que para esta fecha festiva los compradores optan por ramos alegres conformados por flores de diferentes colores y variedades. "En general la gente quiere un variado alegre, con colores. También alguna te pide en concreto tulipanes amarillos", dice Beatriz. "Las rosas siempre es lo que más se vende y los ramos variados", añade Pablo. Algo que también buscan, según explica Elena, es crear "ramos más románticos" y que sean "más dulces".

Los precios de un ramo para esta fecha varían un poco en función del tipo de flor, ya que en estas fechas sus precios se elevan debido a la alta demanda. Por ello, un ramo ronda entre los 30 y 60 euros en función de su tamaño y del tipo de flores. "Por menos de 30 euros no se está cogiendo ningún encargo, no compensa", concluye Beatriz.