Buscan en A Coruña tres personas para acariciar muebles: cobrarán 300 euros por una mañana

Una curiosa oferta de trabajo de Infojobs llama la atención por su cometido nada habitual. No se requiere experiencia previa, pero sí sensibilidad por el detalle y el diseño

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Acariciar muebles. Ese es el peculiar trabajo que propone una empresa que, por el momento, ha decidido no desvelar su identidad. Y si la tarea resulta sorprendente, la remuneración no lo es menos: 300 euros por una sola mañana.

A Coruña cuenta con una de las ofertas de trabajo más curiosas y llamativas de InfoJobs. La oferta busca a tres personas dispuestas a interactuar con diferentes piezas de mobiliario durante toda una mañana. Armarios, mesas o cómodas serán algunas de las piezas con las que trabajarán los seleccionados.

El anuncio llama la atención entre todos los incluidos en la plataforma de búsqueda de empleo más tradicionales. Y es que más allá de que sea un trabajo tan inusual, lo cierto es que está muy bien pagado.

Captura de pantalla de la oferta en Infojobs.

Pero, ¿quién estará detrás de esta propuesta?

Por ahora no hay respuesta. La empresa ha optado por mantener el anonimato, lo que ha dado pie a distintas teorías.

La oferta

La oferta publicada en Infojobs señala que se buscan personas con sensibilidad por el detalle y el diseño "para participar en una experiencia poco habitual". Y precisamente por esto, advierte: "Es importante tomarse el proceso en serio, ya que se trata de una selección real".

"El trabajo consiste en interactuar directamente con piezas de mobiliario, evaluando aspectos como el tacto, los acabados y la percepción de los materiales", describe la oferta, en la que se concreta que no es necesario contar con experiencia previa.

Las personas interesadas en la oferta deben tener en cuenta que los requisitos principales son la capacidad de prestar atención al detalle, el interés por el diseño y los materiales, la capacidad de observación y poder estar de forma presencial en A Coruña este jueves 30 de abril.

Y lo cierto es que esta oferta laboral llama la atención, y mucho. El tiempo dirá quién se esconde detrás de esta curiosa oportunidad de trabajo que ha sorprendido en A Coruña.

"Puede que no lo entiendas del todo… de momento", concluye el anuncio.