¿Qué supermercados y centros comerciales abren en A Coruña este festivo 1 de mayo? La lista completa

El festivo del 1 de mayo ya está aquí. Este viernes se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada festiva que conmemora la lucha por los derechos laborales y suele incluir manifestaciones en toda Galicia.

El 1 de mayo es un día festivo nacional, retribuido y no recuperable, que se suma a la lista de festivos del calendario laboral gallego, como el próximo de San Juan (24 de junio) y del Día Nacional de Galicia (25 de julio).

¿Abrirán los supermercados el 1 de mayo?

Cuando se acerca un día festivo, surgen dudas habituales: ¿abrirán las tiendas?, ¿en qué horario lo harán?

Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), los supermercados y comercios disponen de un máximo de 10 días festivos y domingos autorizados para abrir, concentrándose la mayoría en los meses de diciembre y enero. ¿Ocurrirá esto el 1 de mayo?

La respuesta es no. La mayoría de establecimientos permanecerán cerrados durante el Día del Trabajador, a excepción de algunos formatos exprés o tiendas abiertas 24 horas. La actividad comercial se retomará con normalidad el sábado 2 de mayo.

Mercadona, Gadis y Lidl, entre otros supermercados habituales en Galicia, tendrán que cerrar este próximo 1 de mayo, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación. No obstante, algunos supermercados sí abrirán sus puertas:

Carrefour

Carrefour Express Rubine (avenida Rubine, 4) : abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

: abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Ronda de Monte Alto (ronda de Monte Alto, 15) : abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

: abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día) Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12) : abre de 08:00 a 02:00 horas

: abre de 08:00 a 02:00 horas Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (avenida Alcalde Pérez Arda, 47): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si es medio día)

abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si es medio día) Carrefour Express Ronda de Outeiro (Ronda de Outeiro, 112): abre de 09:00 a 00:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)

Claudio Express

Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5) : abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (avenida Salvador de Madariaga, 19) : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Supermercado Claudio Express (avenida Pasaxe, 32) : abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar

: abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar Claudio Express Novo Mesoiro (avenida Novo Mesoiro, 16): abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar

Eroski Rapid

El Eroski Rapid de Juan Flórez será otro punto de compra disponible el 1 de mayo. Abrirá sus puertas en horario de 08:00 a 23:00 horas.

Dia

La tienda Dia de la avenida de Monelos abrirá el Día del Trabajador en horario especial de 10:30 a 23:00 horas.

Coviran

El horario de Supermercados Coviran depende de cada tienda, por lo que es aconsejable consultar la información de cada establecimiento.

Supeco

Supeco abrirá sus puertas en horario de 09:00 a 22:00 horas. No obstante, el horario podría cambiar.

Spar Express

Spar Express (calle San Vicente, 69) : abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas

: abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas Spar Express (avenida del Ejército, 2) : abrirá con su horario habitual de 09:00 a 00:00 horas

: abrirá con su horario habitual de 09:00 a 00:00 horas Spar Express (rúa Ponte, 33) : abrirá con su horario habitual de 10:00 a 23:00 horas

: abrirá con su horario habitual de 10:00 a 23:00 horas Spar Express (rúa Tapia, 8) : abrirá de 09:00 a 00:00 horas

: abrirá de 09:00 a 00:00 horas Spar Express (avenida de Monelos, 95): abrirá de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:45 horas

abrirá de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:45 horas Spar Express (avenida dos Mallos, 23): abrirá de 10:00 a 00:00 horas

Centros comerciales y grandes superficies

Las tiendas de los centros comerciales de A Coruña permanecerán cerradas el 1 de mayo. En el caso de los locales de ocio y restauración, abrirán sus puertas. Sin embargo, se recomienda preguntar en el propio establecimiento.