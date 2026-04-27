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¿Qué supermercados y centros comerciales abren en A Coruña este festivo 1 de mayo? La lista completa
Este viernes se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada festiva nacional, retribuida y no recuperable
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El festivo del 1 de mayo ya está aquí. Este viernes se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada festiva que conmemora la lucha por los derechos laborales y suele incluir manifestaciones en toda Galicia.
El 1 de mayo es un día festivo nacional, retribuido y no recuperable, que se suma a la lista de festivos del calendario laboral gallego, como el próximo de San Juan (24 de junio) y del Día Nacional de Galicia (25 de julio).
¿Abrirán los supermercados el 1 de mayo?
Cuando se acerca un día festivo, surgen dudas habituales: ¿abrirán las tiendas?, ¿en qué horario lo harán?
Según el Diario Oficial de Galicia (DOG), los supermercados y comercios disponen de un máximo de 10 días festivos y domingos autorizados para abrir, concentrándose la mayoría en los meses de diciembre y enero. ¿Ocurrirá esto el 1 de mayo?
La respuesta es no. La mayoría de establecimientos permanecerán cerrados durante el Día del Trabajador, a excepción de algunos formatos exprés o tiendas abiertas 24 horas. La actividad comercial se retomará con normalidad el sábado 2 de mayo.
Mercadona, Gadis y Lidl, entre otros supermercados habituales en Galicia, tendrán que cerrar este próximo 1 de mayo, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación. No obstante, algunos supermercados sí abrirán sus puertas:
Carrefour
- Carrefour Express Rubine (avenida Rubine, 4): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)
- Carrefour Express Ronda de Monte Alto (ronda de Monte Alto, 15): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)
- Carrefour Express Juana de Vega (calle Juana de Vega, 10-12): abre de 08:00 a 02:00 horas
- Carrefour Express Alcalde Pérez Arda (avenida Alcalde Pérez Arda, 47): abre de 10:00 a 22:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si es medio día)
- Carrefour Express Ronda de Outeiro (Ronda de Outeiro, 112): abre de 09:00 a 00:00 horas (de 09:00 a 14:00 horas si abre medio día)
Claudio Express
- Claudio Express Riazor (calle Almirante Romay, 5): abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar
- Supermercado Claudio Express (avenida Salvador de Madariaga, 19): abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar
- Supermercado Claudio Express (avenida Pasaxe, 32): abre de 07:00 a 23:00 horas. El horario podría cambiar
- Claudio Express Novo Mesoiro (avenida Novo Mesoiro, 16): abre de 10:00 a 22:00 horas. El horario podría cambiar
Eroski Rapid
El Eroski Rapid de Juan Flórez será otro punto de compra disponible el 1 de mayo. Abrirá sus puertas en horario de 08:00 a 23:00 horas.
Dia
La tienda Dia de la avenida de Monelos abrirá el Día del Trabajador en horario especial de 10:30 a 23:00 horas.
Coviran
El horario de Supermercados Coviran depende de cada tienda, por lo que es aconsejable consultar la información de cada establecimiento.
Supeco
Supeco abrirá sus puertas en horario de 09:00 a 22:00 horas. No obstante, el horario podría cambiar.
Spar Express
- Spar Express (calle San Vicente, 69): abrirá de 10:00 a 15:00 horas y de 17:30 a 21:30 horas
- Spar Express (avenida del Ejército, 2): abrirá con su horario habitual de 09:00 a 00:00 horas
- Spar Express (rúa Ponte, 33): abrirá con su horario habitual de 10:00 a 23:00 horas
- Spar Express (rúa Tapia, 8): abrirá de 09:00 a 00:00 horas
- Spar Express (avenida de Monelos, 95): abrirá de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:45 horas
- Spar Express (avenida dos Mallos, 23): abrirá de 10:00 a 00:00 horas
Centros comerciales y grandes superficies
Las tiendas de los centros comerciales de A Coruña permanecerán cerradas el 1 de mayo. En el caso de los locales de ocio y restauración, abrirán sus puertas. Sin embargo, se recomienda preguntar en el propio establecimiento.