Nueva performance del comercio textil de A Coruña en otra jornada de protestas

Las dependientas lo han vuelto a hacer. Después de varias jornadas de protestas en A Coruña, las trabajadoras del comercio textil han vuelto a salir a la calle con la intención de que se las escuche en todo el país. Y no hay mejor forma de hacerse oír que llamar la atención con alguna performance.

Tras representar el concierto de Bad Bunny en la Super Bowl hace apenas dos semanas, este lunes se han plantado en la plaza de Lugo con una especie de horca y monigotes con la soga al cuello. Lo hacen el mismo día en el que se reúne la mesa del convenio estatal ARTE.

Las trabajadoras confían en que este no salga adelante y en que se mantengan las condiciones laborales que tenían con el convenio provincial. Desde la CIG manifiestan que este cambio supondría cobrar 2.000 euros menos al año de salario, "así como eliminar la antigüedad, asuntos propios, licencias y muchos derechos que ya existen en la provincia de A Coruña", explicaba Lucía Domínguez, delegada de la CIG del comercio textil y trabajadora del sector.

Por ese motivo han querido salir hoy a la calle al grito de "ARTE é a nosa morte". Tal y como llevan haciendo en los últimos meses, las dependientas se concentraron en la plaza de Lugo de A Coruña con el fin de reclamar un convenio provincial "como en el País Vasco", tal y como comparaba Lucía Domínguez esta mañana, queriendo seguir el ejemplo de la comunidad vecina.

Las trabajadoras se movilizaron hasta llegar a la plaza de Pontevedra, donde siguieron representando su performance, vestida una de ellas como el vicepresidente de ARTE y rodeada de billetes. En todo momento arrastraron la horca que ellas mismas habían montado, con los monigotes atados con la soga al cuello, representando el fin de su convenio.

En este contexto, los representantes de los trabajadores han instado a la patronal a "sentarse a negociar" y han reclamado que no "dejen a sus trabajadores en manos de gente que les quiere imponer un convenio que les perjudica". La situación afecta, según datos de la CIG, a una media de 35.000 personas.