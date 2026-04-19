Medio siglo vendiendo joyas en Santiago: "Venía gente de toda Galicia a comprarnos alianzas"

La predisposición porque sus hijos estudiaran en la universidad fue lo que hizo que los padres de Camilo Regueira abrieran hace 50 años uno de los establecimientos emblemáticos de la ciudad: Joyería Regueira. En marzo de 1976 el local abría de una forma totalmente distinta a la de ahora, siendo una tienda de recuerdos.

La familia vivía entre Cardeiro (en Boimorto), en donde su madre era profesora en una escuela unitaria, y A Coruña, ya que su padre era jefe de ventas de Picolín. "O que querían era que nós estudáramos na universidade", recuerda Camilo, y gracias al periodista Luis Rial y su mujer Doroty Sierra dieron con el local, "Doroty atopou este local e axudoulles a montar un negocio".

Un negocio que, a pesar de que "meus pais tampouco tiñan moitos cartos", comenzó siendo una tienda de recuerdos y poco a poco fue derivando en una joyería. "Meu pai foi vendo que as xoierías gañaban cartos entón, claro, el quería gañalos e pouco a pouco foi cambiando o tipo de artigo cara ao tema da xoiería", comenta Camilo y ya "nos anos 80 fíxose unha reforma bastante boa aquí na tenda e xa co artigo bastante cambiado".

Así, comenzaron a vender marcas como Longines, Lladró o Majorica, "fomos indo bastante ben e facéndonos un sitio neste sector" en una tienda en la que Camilo se crió y lleva trabajando desde pequeño, "daquela os rapaces axudaban e o meu pai xa me tiña aquí con sete anos".

Referente en alianzas de bodas en Galicia

Camilo destaca que "unha cousa importante" fue el haberse especializado en alianzas. "Empezamos no 92 e foi algo que nos identificou durante moitísimos anos aquí en Santiago e en Galicia" menciona el dueño que también rememora cuando "viña xente de toda Galicia a comprarnos alianzas, incluso a nivel nacional". "Era unha cousa de vir aquí un sábado e ver a axenda chea, desde a mañá ata a tarde", comenta Camilo, "fomos un referente durante moitos anos para o tema de alianza de voda".

Otro tema que les favoreció bastante, y por desgracia, "porque non queremos que a un compañeiro lle pase iso" fue el cierre de la emblemática joyería Malde en la rúa do Vilar que, entre otros muchos artículos, tenían plata y figuras de Sargadelos. "Ao pechar eles, elixíronnos a nós para ter as figuras de porcenala de Sargadelos", explica Camilo.

"Temos un mostrador de alianzas moi bo e segue vindo xente de Vigo, Lugo ou da Coruña a comprar aquí as alianzas" Camilo Regueira, responsable de Joyería Regueira

"Esta tenda sempre intenta traballar cun artigo que sexa bo, intentamos ser serios, ter boa reputación" resume Camilo y, tras más de 50 años en la ciudad, el trabajo de la joyería está más que avalado, siendo la escogida para muchas parejas para el día más especial de sus vidas: su boda. "Temos un mostrador de alianzas moi bo e segue vindo xente de Vigo, Lugo ou da Coruña a comprar aquí as alianzas", comenta el joyero.

De igual modo, lo que más venden es joyería en general, como pulseras y anillos. "O tema do acibeche, do pin de Santiago, é un básico" menciona Camilo, aunque sí encuentra que hay menor importancia y peso de esta joya. "O acibeche estase acabando", lamenta Camilo, "a xente que o traballa pasa dos 65 anos, e o que vén detrás é xente que quere traballar a fundición, non a man".

"É un problema grande, vai haber unha perda de coñecemento terrible" alerta el dueño de Joyerías Regueira en donde todavía cuentan con joyas de azabache hechas a mano.

"Manterse xa é un logro"

Con 50 años de historia, y tras la aparición de las compras por internet o la desaparición de vecinos en el casco histórico de Santiago, Camilo comenta que "manterse xa é un logro".

"Non me gusta o Santiago masificiado, gustaríame ver veciños na rúa e non hai. Nos anos 70 e 80 tiñamos unha porcentaxe moi elevada de venda a público local porque había moita xente na rúa e a zona vella tiña vida" relata el joyero, "hai unha dexeneración absoluta do que era a zona vella". Menciona, además, que la tienda cuenta con un porcentaje de ventas importante por parte del sector turístico, "temos unha porcentaxe importante de xente de aquí, pero vemos que o turismo move moito a economía".

"Non se ve un apoio por parte de practicamente ninguén" critica Camilo, "son mil batallas e non fas máis que levar desgustos". "Ultimamente o que pasa é que nos negocios non adoita haber sucesión porque os que puideran continuar, tanto si son familiares como traballadores, ven que non compensa", lamenta.

Con tres tiendas en Compostela -en la rúa da Acibechería, en la Praza do Obradoiro y el de Fonte de San Miguel- Joyería Regueira continuará luchando por seguir el legado de unos padres que buscaban el mejor futuro para sus hijos.