Zara por un Día: La primera tienda de la historia de Inditex en A Coruña se convertirá en un supermercado

Fotomontaje de la primera tienda de Zara en A Coruña con el distintivo de un supermercado Dia Paula Mahía

En 1975, Amancio Ortega abrió en A Coruña la primera tienda de Zara de la historia. El germen de lo que hoy es Inditex. Sin pretenderlo, aquel pequeño establecimiento situó a la ciudad en el mapa internacional de la moda. Ahora, tras su cierre repentino hace unas semanas, se convertirá en un supermercado de la cadena Dia.

En 2025, el emblemático local de la calle Juan Flórez se transformó por completo con motivo del 50 aniversario de la compañía. Una intervención simbólica que pretendía rendir homenaje a quienes confiaron en aquella primera tienda. Lo que nadie anticipaba era que aquella transformación se convertiría en una carta de despedida para la ciudad.

El pasado 30 de enero, la tienda cerró sus puertas de forma definitiva. Una decisión que sorprendió tanto a la ciudad como a los propios propietarios del inmueble.

"Nos dio mucha pena cuando nos dieron la noticia. Les propusimos otra idea de negocio para evitar que cerrara, pero nos dijeron que la decisión ya estaba tomada", explican desde la propiedad. "Estábamos contentísimos, como se puede estar con una compañía como es Inditex".

El histórico bajo de Juan Flórez, considerado uno de los emblemas del comercio coruñés, inicia ahora una nueva etapa. La propiedad, el holding inmobiliario Cabalian, ha formalizado recientemente un acuerdo de arrendamiento con Dia, que abrirá en este enclave un supermercado de proximidad.

300 metros cuadrados de supermercado

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, el nuevo establecimiento contará con una superficie de ventas de alrededor de 300 metros cuadrados y supondrá la creación de más de diez puestos de trabajo.

La apertura refuerza además la presencia de la cadena en la ciudad, donde alcanzará las ocho tiendas, dentro de una red de 42 en la provincia y 101 en toda Galicia.

Muchos interesados

Desde la propiedad destacan que el local despertó un notable interés por parte de distintos operadores, pero que finalmente se optó por la propuesta de Dia "por su enfoque centrado en el comercio de cercanía y su adaptación a las necesidades actuales del consumidor urbano".

Detrás de la operación se encuentra Cabalian, una firma constituida en 2008 y con sede en Madrid, especializada en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios en rentabilidad, así como en la inversión empresarial mediante la toma de participaciones.

La compañía inició su actividad inversora tras la venta de su negocio industrial de origen, que durante más de un siglo había permanecido en manos de una misma familia, evolucionando posteriormente hacia un modelo de 'Family Office'.

Una década después, Cabalian ha consolidado una cartera de activos repartidos por distintas comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias y Galicia.

Aspecto actual del local que acogió el primer Zara durante 50 años Paula Mahía

De icono global de la moda a espacio de consumo cotidiano

El cambio de uso del local marca el final de una etapa histórica para A Coruña. El lugar donde nació Zara, y con ella uno de los mayores grupos textiles del mundo, deja paso ahora a un supermercado.

Desde Dia manifiestan también su satisfacción por haber alcanzado este acuerdo, destacando el orgullo que supone para la compañía poder operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional para la ciudad.

Abren así en una zona con una gran demanda de familias que alimentar. Ya solo con la torre Hercón, de 372 viviendas, llenarán los carritos desde el primer día.

Lejos de las pasarelas, el antiguo origen de Inditex se convierte así, literalmente, en un lugar para hacer la compra diaria. Una transformación tan inesperada como reveladora.