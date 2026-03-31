Miles de paquetes perdidos llegan a A Coruña buscando una nueva vida: tienda pop-up en Marineda City

El centro comercial Marineda City, en A Coruña, acogerá del lunes 6 al sábado 11 de abril una original propuesta que ya se ha convertido en fenómeno en Europa.

La start-up francesa King Colis instalará en la ciudad una tienda pop-up con 10 toneladas de paquetes perdidos del comercio electrónico que se venderán al peso y sin conocer su contenido previamente.

La iniciativa busca dar una segunda vida a envíos que nunca llegaron a sus destinatarios por errores en la dirección o incidencias logísticas.

Cada año se estima que unos 12 millones de paquetes desaparecen en el proceso de venta online, generando residuos que ahora esta empresa trata de reducir mediante su reutilización.

El funcionamiento es sencillo pero llamativo. Los visitantes podrán acceder a la tienda y tendrán 10 minutos para seleccionar los paquetes que quieran comprar, sin posibilidad de abrirlos previamente.

Una vez elegidos, se abonarán en función de su peso, con precios de 2,29 euros por cada 100 gramos en la categoría estándar y 2,99 euros en la premium. Solo después del pago se podrá descubrir el contenido.

La experiencia, basada en el factor sorpresa, ha despertado gran interés en distintas ciudades españolas, donde ya ha reunido a más de 130.000 personas y ha permitido vender más de 150 toneladas de paquetes.

Entre los artículos que pueden encontrarse hay desde productos tecnológicos o ropa hasta objetos de colección, con casos llamativos como lingotes de oro o cartas Pokémon de alto valor.

El CEO y cofundador de la compañía, Killian Denis, asegura que "nunca sabes lo que vas a encontrar, y ahí está la emoción", destacando que en ocasiones aparecen auténticos "tesoros" en el interior de los envíos.

La tienda estará ubicada en la planta 0 del centro comercial, en la plaza Emilia Pardo Bazán, con horario ininterrumpido de 10:00 a 22:00 horas.

Además, existirán pases rápidos para evitar colas, disponibles a través de la web de la empresa.