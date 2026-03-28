Las hermanas más psicodélicas de A Coruña: "Nos encargamos de que con la ropa te sientas brutal"

"¿Viste lo que han hecho en Psicodelia?", preguntaba la gente sorprendida hace años en la calle Real. Al parecer, decían, en una pantalla del escaparate se veía a los clientes en los probadores en ropa interior y cambiándose prendas, grabados por una cámara oculta. En otra televisión se enfocaba el interior de la tienda, y en una tercera a las personas pasando por delante en la calle.

No había tal invasión de intimidad, se trataba en realidad de una grabación en bucle realizada por unos amigos de las dueñas del comercio. Y la tienda no se llamaba aún Psicodelia, sino The Psychedelic Shop, surgida a comienzos de los años noventa en el centro de A Coruña.

La explosión de colorido, lo llamativo y el diseño estrafalario del estilo y la cultura psicodélicas son la marca de identidad de este negocio textil que mantienen desde el inicio las hermanas Faraco Amor, Nieves y Paloma. Primero en la estrechísima peatonal Alcalde Canuto Berea, luego en la Calle Real, en Cuatro Caminos Centro Comercial y desde 2012 en Rúa Nova.

Ropa en el interior de Psicodelia. Quincemil

"La gente entra y se siente como en un oasis. Vienes a explorar, a inspirarte. Nos lo curramos, trabajamos bajo la ética de la moda que aprendimos: no con ropa de usar y tirar, sino de calidad, que aquello que te compras sea tu prenda favorita, tanto para ir al trabajo como a una fiesta o que te pongas sobre un escenario en un concierto de rock and roll", proclama Paloma.

"Creo que hemos fidelizado a los clientes. Somos una tienda ecléctica, con ropa tanto para tu madre como para una sobrina joven. De todas las edades, para vestir a diario o para citas especiales en las que parezcas espectacular. Nos encargamos de que con esta ropa te sientas brutal porque es algo que te gusta de verdad", defiende Nieves.

Aprendizaje, exploración, imaginación

Las hermanas aprendieron el textil en casa, con una abuela que empezó con un taller de punto en Sada, abrió una fábrica y diseñó la primera colección de alta costura de Pedro del Hierro, y una madre que llegó a abrir cinco tiendas en A Coruña, Moda Joven.

Calzada de diseños llamativos en Psicodelia. Quincemil

"Allí, desde los 15 años, supimos cómo llevar un negocio, desde diseñar escaparatismo a hacer facturas, de tejidos a composiciones de color", repasan Nieves y Paloma. A su madre le gustaba "lo diferente" y las hijas salieron atrevidas.

"Nos salimos de lo convencional, estábamos a la última, nos gustaba ropa y complementos que se vestían fuera: vestidos indios, plumas, faldas picapiedra, pantalones de serpiente, chupas de cuero, plataformas, camisetas de grupos musicales... Casi todo importado, pero con proveedores de España y de Europa".

Pero de dónde traéis esta ropa tan llamativa, suele preguntarle la gente a las propietarias de Psicodelia. Se guardan el secreto. "Lo hacemos con mucha imaginación, esfuerzo y trabajo", responden.

Complementos y botas en Psicodelia. Quincemil

El origen fue The Psychedelic Shop de Canuto Berea, donde se vendían calaveras, algo de ropa de segunda mano y se empezó a hacer piercing, también tatuajes. Ya no. Luego llegaron las demás tiendas, una etapa de integración con Moda Joven en la avenida de Oza y el asentamiento en Rúa Nova. "Desde hace 20 años trabajamos todo también con web, donde vendemos cada vez más".

Es entrar en Psicodelia y sentirte abrumado con el color, lo distinto, lo raro. "Puedes entrar y no comprar, pero sales diciendo que te ha gustado lo que has visto", comparte Nieves. "Nos encanta tener esta tienda. Es una experiencia divertida, mirar ropa, escuchar música. Es como estar en un museo".