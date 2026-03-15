Trabajadores del comercio se manifiestan en A Coruña: "Hai que renovar o convenio provincial"

En plena milla de oro, en la plaza de Lugo de A Coruña, más de un centenar de trabajadoras y trabajadores del comercio vario de la provincia han iniciado una marcha para exigir a la patronal que se siente a negociar la renovación de su convenio, que denuncian lleva caducado desde el pasado diciembre. Este sector abarca desde el comercio textil y las zapaterías hasta las joyerías, concesionarios de vehículos y tiendas de productos electrónicos y eléctricos, entre otros.

Desde la calle Compostela, en la plaza de Lugo, la protesta convocada por UGT y CIG a las 12:00 horas atravesó la plaza de Lugo, en dirección a San Andrés para llegar hasta Puerta Real.

"Temos o convenio caducado dende decembro de 2025 e fixemos todos os trámites para que a patronal se sentase a renovar o convenio e a negociar un novo, pero o único que nos atopamos é unha negativa da súa parte a querer negociar o convenio nin renovalo", explica Lucia Dominguez, delegada sindical de la CIG, que también es dependienta en Stradivarius. "Iso significa que xa estamos co salario e cos dereitos conxelados", señala.

La protesta se inició bajo el grito de "Hai que renovar o convenio provincial" y los trabajadores desfilaron desde la plaza de Lugo rumbo a San Andrés, con el objetivo de visisbilizar la situación que atraviesan. "Queremos trasladar á ciudadanía coruñesa que tenemos este problema e que a patronal non se quiere sentar a negociar", dice la repretentante sindical.

Esta no es la primera vez que el comercio sale a la calle para reivindicar sus derechos, el pasado mes de enero, coincidiendo con el inicio de las rebajas, lo hizo en contra del nuevo convenio estatal de la Asociación Retail Textil España (ARTE). "Seguiremos ata que haxa unha resposta. Entendemos que a patronal ten que ser consciente de que teñen bloqueado o convenio provincial. Non podemos perder o que levamos tanto tempo peleando dende fai case 20 anos", concluye.