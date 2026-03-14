Sonytel, el boom de Canal + en A Coruña: "Fuimos los primeros en alquilar los descodificadores"

"Si querías ver Canal + en tu televisión, tenías que venir a Sonytel". Cierto: el alquiler del descodificador que permitía ver en abierto todos los programas del nuevo canal privado lo tenían muy pocos establecimientos en A Coruña a finales de 1990. Uno de ellos era Sonytel, en la avenida de Arteixo junto a Juan Flórez, donde se formaban colas de clientes para hacerse con el aparato hasta las últimas horas del día.

El local tenía una larga trayectoria de actividad, casi veinte años, por lo que hoy supera el medio siglo. Desde hace cerca de tres décadas trabaja allí María Sumay, la encargada de la única tienda de Sonytel en A Coruña, donde hubo otra justo enfrente. Ella repasa la historia de este negocio que tuvo su origen en Madrid y prestó servicios electrónicos en casi todo el país.

"Ahora quedamos nosotros, Ferrol, Lugo y Pontevedra. Llegamos a ser siete tiendas. Menos en Cataluña y País Vasco, había Sonytel en todas partes". El madrileño Manuel Luengo fue el fundador de la marca hoy dirigida por su hijo Fernando.

Artículos electrónicos en el escaparate de Sonytel en la avenida de Arteixo. Quincemil

Aunque con el tiempo se especializó en vender productos electrónicos de marcas como Sony y Pioneer, al principio en el negocio de Juan Flórez se vendían componentes y piezas de esos artilugios para montarlos o repararlos, radios y televisiones sobre todo.

"Las teles de los primeros años llegaban por partes, en un kit con piezas que había que componer", explica Sumay. "Teníamos como clientes a muchos técnicos que llegaban con sus coches para cargar los componentes y luego los montaban y vendían las televisiones al público".

Aquel boom tecnológico reforzó la actividad de Sonytel, que distribuyó artículos de marcas concretas. La fiebre por Canal + llegó después, con los clientes "con sus 20.000 pesetas de fianza en mano" para contratar el alquiler de los descodificadores.

Aparatos y productos de sonido en el interior de Sonytel. Quincemil

Después llegó Canal Satélite, "había que poner parabólicas y cambiar a digital". Y con el paso del tiempo y el cambio en los consumos, admite la encargada, "la electrónica dejó de ser lo que era".

Del cara a cara a internet

Además de mantener el servicio de reparación, Sonytel vende televisiones, "lo que más aunque parezca mentira", transistores (consumidos "en masa cuando el apagón general del año pasado"), platos de tocadiscos, equipos de música y módulos, amplificadores, material de antena, auriculares, sonorización para hostelería y su instalación.

De una decena de trabajadores a solo la encargada. María Sumay ha visto pasar a más de una generación de vecinos que no han dejado de comprar radios o teles en Sonytel. "Me acuerdo de cuando Zara, enfrente, cerraba al mediodía". Pero el acto presencial se ha perdido, y la comerciante lamenta que hoy "se prefieran comprar buenos productos por internet y no en la tienda". "Comercios como estos desaparecen por la venta online. Hay pocos márgenes. Hace veinte años vendías dos televisiones y hacías el día, pero ahora vendes cinco y no ganas".