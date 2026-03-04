Abre en A Coruña Lili Boop, una tienda de ropa vintage con marcas de lujo

La moda vintage sigue ganando espacio en el comercio coruñés. A esta tendencia se suma ahora Lili Boop, una nueva tienda especializada en prendas premium de segunda mano que abrió sus puertas este lunes en el número 45 de la calle San Nicolás.

El proyecto está impulsado por Javier Fernández y Begoña Gomariz, pareja y socios en el negocio, que han apostado por un concepto más cercano a una boutique vintage que a un mercadillo tradicional. "Lo que hemos hecho es una tienda de ropa vintage, pero un poquito diferente. Apostamos por una selección de prendas premium, traídas a través de distribuidores de Inglaterra, Estados Unidos e Italia", explica Fernández.

A diferencia de otras tiendas del sector, en Lili Boop no trabajan con ropa comprada al peso. Cada prenda se escoge de manera individual, priorizando marcas y calidad. "Seleccionamos prenda a prenda. Trabajamos con marcas premium y cuidamos mucho la selección del producto", señala.

Entre las firmas que se pueden encontrar en la tienda figuran Prada, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Moschino, Moncler, Stone Island o Ralph Lauren, además de marcas clásicas como Lacoste, Levi’s o Fred Perry. También cuentan con una sección más deportiva con prendas de Nike, Kappa o Adidas.

Calzado y bolsos con certificado de autenticidad

La tienda también dispone de una sección de calzado y otra de bolsos de lujo de segunda mano, donde pueden encontrarse modelos de Gucci, Prada, Louis Vuitton o Loewe, todos ellos con certificado de autenticidad.

Los precios varían en función de la exclusividad de las prendas. "Puedes encontrar piezas desde unos 20 euros hasta otras más exclusivas que pueden alcanzar los 300 o 500 euros", explica Fernández. En muchos casos, señalan, el coste supone solo una fracción del precio original de la prenda nueva.

Además, Lili Boop también está abierta a comprar artículos a particulares. Los propietarios señalan que están especialmente interesados en bolsos de lujo y en ropa premium, que podrán ser valorados directamente en la tienda.

Fernández y Gomariz destacan también el auge actual de la moda vintage entre los más jóvenes. "Ahora vemos que mucha gente busca ropa clásica, incluso prendas que podrían ser de los armarios de los abuelos, porque la calidad es muy buena. Hay una tendencia hacia el lujo discreto, lo que llaman el estilo 'old money'", explican.