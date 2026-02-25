Regresa MercaBetanzos: la Feria de Oportunidades se celebrará el 28 de febrero y el 1 de marzo

Un total de 18 negocios participan en este evento organizado por ACEBE CCA en el que será posible comprar diversos artículos con descuentos en el Edificio Liceo

Los descuentos de MercaBetanzos regresan el fin de semana del 28 de febrero y 1 de marzo a la planta alta del Edificio Liceo. El mercado de oportunidades del comercio local que organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Betanzos Centro Comercial Abierto (ACEBE CCA) reunirá en esta ocasión a 18 negocios de diferentes sectores que ofrecerán sus productos de fin de temporada a precios reducidos.

Ropa de hombre, mujer e infantil, complementos, lencería y baño, peluquería, libros, alimentación, óptica, parafarmacia y herboristería, confección, ropa y calzado deportivo... Todos ellos estarán representados en esta nueva edición de MercaBetanzos, que se desarrollará en horario ininterrumpido:

Sábado 28 de febrero, de 11:00 a 21:00 horas

Domingo 1 de marzo, de 11:00 a 19:30 horas

Los comercios que participarán en la Feria de Oportunidades de Comercio de Betanzos son: Aceitunas La Pastora, Atleet Todo Deporte, Bicos, Confecciones Chela, Chocolat, Dans, Distrito Palmeras, El Cantón Ropa Interior, Isi, Libraría Biblos, Lencería Alicia, Miraquélinda, Mirropa, Óptica-Parafarmacia- Herboristería Selgas, Puntadas con Amor (que recogerá en su stand prendas para arreglar), Peluquería Beatriz 13, Tartaruga y Xoma Kids.

MercaBetanzos es una excelente ocasión para que los negocios puedan liquidar sus stocks de temporada en un recinto común y céntrico, lo que les permite ganar en visibilidad y promocionarse junto a otros comercios y empresas que ofrecen productos de primera calidad a precios muy rebajados.

El evento, además, constituye un punto de encuentro para los socios y socias participantes que comparten un fin de semana de trabajo en el que también hay tiempo para fortalecer lazos, intercambiar ideas y opiniones y conocerse.

Cartel de MercaBetanzos. Cedida

El público, por otro lado, tiene con esta feria la oportunidad perfecta para poder adquirir artículos de gran calidad con descuentos importantes, todo en un mismo espacio ubicado en el emblemático Edificio Arquivo (Liceo).

MercaBetanzos está organizado por ACEBE CCA y está subvencionado por la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña y el Concello de Betanzos.