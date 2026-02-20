Una docena de comercios de proximidad de Santiago se vuelven a unir con entidades sociales

Una docena de comercios de proximidad Santiago se vuelven a unir con entidades sociales Concello de Santiago

Ya está en marcha una nueva edición de la campaña "12 Comercios, 12 Sensibilidades", una iniciativa que llega a su tercera edición y que cuenta con la participación de una docena de comerciantes de Santiago que buscan visibilizar a otras tantas entidades solidarias.

El programa cuenta con la colaboración del departamento municipal de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, y fue presentada hoy por la concelleira y teniente de alcaldesa, María Rozas.

En ella también formaron parte la coordinadora de la campaña, Vanessa Alvite, y las protagonistas durante este mes de febrero, Mónica Fernández, de MFB Fashion Boutique, y Lucía Fandiño, coordinadora del área de Santiago de AGADEA.

Rozas reiteró el "orgullo" del Concello por participar en esta campaña, impulsada por las propias comerciantes "para tejer red entre establecimientos de proximidad, dándole visibilidad a entidades solidarias que trabajan también en Compostela".

La teniente de alcaldesa insistió en que "con esta iniciativa reivindicamos el comercio de proximidad, espacio para las compras pero también para la socialización y la preservación de la identidad, y mostramos el compromiso de las comerciantes, en su inmensa mayoría mujeres, que ceden sus escaparates para causas justas y para entidades sociales que sostienen el estado del bienestar".

Febrero, mes de MFB Fashion Boutique y AGADEA

En esta edición se van a repetir algunos establecimientos y entidades que participaron el año pasado en 12 Comercios, 12 Sensibilidades. También contará con la incorporación de nombres nuevos.

El caso del establecimiento protagonista de la campaña en febrero, la tienda MFB Fashion Boutique, dedica el mes a darle visibilidad a AGADEA, la Asociación Gallega para la Ayuda de los Enfermos con Demencia tipo Alzheimer.

En el establecimiento de la rúa de Xeneral Pardiñas, ya está instalado el puesto informativo y una exposición fotográfica sobre AGADEA. De igual modo, se celebrarán actividades promocionales como una clase de calceta, o un sorteo de vales de compra en la propia tienda.

Estos son los establecimientos y meses que forman parte de la campaña 12 Comercios, 12 Sensibilidades: