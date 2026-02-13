A Coruña impulsará rutas por la lonja y los mercados coruñeses

El Concello de A Coruña pondrá en marcha un nuevo programa de visitas guiadas por la lonja y los mercados municipales, acompañado de una exposición itinerante centrada en el papel histórico de la mujer en el sector pesquero local. Ambas iniciativas se enmarcan en la segunda edición del programa "Mercados Coruñeses", cuya licitación acaba de activarse.

Bajo el nombre de "Rutas mariñeiras", el proyecto contempla recorridos guiados que conectarán el puerto con las plazas de abastos de San Agustín, Elviña y Eusebio da Guarda. Los itinerarios incluirán paradas explicativas en edificios y espacios emblemáticos del trayecto, con el objetivo de acercar a la ciudadanía la historia y el funcionamiento del sector pesquero coruñés.

Uno de los momentos destacados será la posibilidad de conocer desde dentro la subasta de marisco de bajura y litoral, así como recibir explicaciones sobre distintos aspectos vinculados a la actividad pesquera. Además, las personas participantes disfrutarán de un aperitivo en el mercado correspondiente, reforzando así la promoción de la gastronomía asociada al mar.

En total se organizarán ocho rutas: cuatro antes del 30 de septiembre de 2026 y otras cuatro antes del 30 de septiembre de 2027. Cada visita contará con un máximo de 35 plazas y un mínimo de 10 participantes.

La mujer en la actividad pesquera

El programa se completará con una exposición divulgativa de carácter itinerante que recorrerá los mercados municipales para poner en valor la contribución histórica de las mujeres en el sector pesquero de la ciudad. La muestra abordará, con un enfoque didáctico y accesible, el papel determinante que han desempeñado y siguen desempeñando en ámbitos como la venta, la transformación y la gestión del producto del mar.

La exposición se inaugurará en el último trimestre de 2026 y permanecerá al menos quince días en cada uno de los mercados.