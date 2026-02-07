El calzado de Tojeiro que heredó MR en A Coruña enfila su adiós: "Añoraré el comercio, me encanta"

Tojeiro es el apellido que durante décadas dio nombre a una zapatería de A Coruña y otra de Ferrol. Primero tuvo una tienda en la calle Barcelona, después otra en Alfredo Vicenti, donde con el traspaso de propiedad cambió también de nombre, MR. A este comercio le quedan cuatro meses de actividad. Toca jubilarse.

MR son las iniciales de Mercedes Rodríguez, que en 2009 empezó a trabajar como empleada en Tojeiro y en 2016 se convirtió en su dueña. Próxima a cumplir 65 años, su familia "tira" de ella para empezar el retiro. "Es que mi marido se jubiló también. El comercio me encanta, pero hay que irse", asume.

Esta mujer hizo primero una sustitución de ocho meses en Tojeiro del Agra do Orzán, que cerró hace medio año tras haber abierto en la década de los setenta, como ocurrió también en Ferrol. En mitad de unas prácticas en la sección de frutas de Gadis fue llamada de nuevo para seguir despachando en la zapatería. Le avalaban 26 años de experiencia en un bazar del Agra, Fernández, y en una tienda de ropa del mismo barrio.

Acumulación de calzada y cajas en el interior de MR. Quincemil

Lo que triunfaba en Tojeiro se ha mantenido en MR: proveedores, calidad de producto. Uno de sus atributos comerciales ha estado condicionado por las reducidas dimensiones del establecimiento, apenas 44 metros cuadrados que obligan a tener todo el calzado apilado en cajas o fuera de ellas ocupando prácticamente todo el local.

Calzado expuesto en el interior de MR en la calle Alfredo Vicenti de A Coruña. Quincemil

Porque entrar en MR es encontrarse con multitud de zapatillas de casa y calzado escolar general y deportivo en paredes hasta el techo y en montones por todas partes, de todos los colores, materiales y diseños. También hay alguna caja en el exterior, en la esquina de Alfredo Vicenti con la plaza Maestro Mateo, donde el viento, cuando sopla fuerte, no tiene compasión.

Desde los 17 años trabajando

"Hubo una época en la que tuvimos bastante calzado infantil, pero el zapato de antes ahora no se vende nada", repasa Rodríguez. No se queja la propietaria, aunque los tiempos cambian: "No funcionamos tan bien como hace años, pero nos ha dado para ir tirando. No puedes pretender mucho más".

MR siempre ha intentado contar con variedad de producto, incluso con marcas y modelos que solo esta zapatería “o El Corte Inglés” han tenido.

Escaparates de MR. Quincemil

Con algo de nostalgia afronta Mercedes Rodríguez los últimos meses de trabajo. "Puede que todo esto lo vaya a añorar. Son muchos años, empecé a los 17 en el comercio, trabajando de día y yendo al instituto a estudiar por las noches. Y me gusta tratar con los clientes. Hay público y público, cada uno con su carácter, pero uno compensa al otro".

La liquidación se anuncia en el escaparate, el traspaso del local aún no. Aún es una incógnita el destino de otra tienda de A Coruña que va a echar el cierre.