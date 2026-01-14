Salen a licitación en A Coruña 21 nuevos puestos en los mercados de Monte Alto y San Agustín

El Ayuntamiento de A Coruña acaba de reabrir el plazo para ocupar los puestos vacantes en dos mercados municipales. Tras la reciente inauguración del nuevo mercado de Monte Alto, el pasado 10 de diciembre, con el traslado de los puestos que permanecían activos en el mercado provisional y algunos nuevos negocios que se adjudicaron en una convocatoria anterior, aún quedan algunos puestos sin ocupar.

El renovado mercado está despertando un gran interés entre los profesionales de la alimentación y ya está contribuyendo a la dinamización del barrio.

Además, existen también puestos vacantes en el mercado municipal de San Agustín. La humanización de la zona, los locales comerciales y de hostelería instalados en el exterior y las actividades que desde el Ayuntamiento se organizan y promueven en la planta superior del mercado están generando un nuevo tipo de clientela.

En esta ocasión se licitan 10 puestos en el mercado de Monte Alto y 11 en el mercado de San Agustín, entre los que figuran algunos para realizar actividades como carnicería, frutería o pescadería, y otros abiertos a las propuestas de las personas solicitantes. Esto permitirá combinar los productos y negocios más tradicionales con otros más modernos, y ampliar la oferta y la clientela de los mercados municipales.

Las condiciones de concesión de los puestos en los mercados municipales, tanto a nivel económico como de duración, suponen una excelente oportunidad de empleo. Las personas que resulten adjudicatarias podrán explotarlos durante un período inicial de 15 años, con posibilidad de prorrogar otros 10 años. Las ofertas deben presentarse a través de la Plataforma de Contratación del Estado a partir del 15 de enero, y el plazo finalizará el día 26.