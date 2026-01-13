Javier Pastoriza: "Queremos recuperar la actividad del centro de A Coruña de finales del siglo XX"

Nadie sabe más del centro de A Coruña que Javier Pastoriza. Creció en María Pita viendo cómo sus padres arrasaban con el bocado venezolano más exitoso de la plaza. El Tequeño se convirtió en un clásico que ha sobrevivido al paso de los años y que ha visto cómo ha evolucionado el centro de A Coruña en las cuatro décadas que llevan abiertos.

Ahora, con toda esa experiencia a sus espaldas, Javier Pastoriza toma el relevo de la presidencia de la Zona Comercial de Obelisco. Después de varios años como vicepresidente, su objetivo desde la asociación es claro: dedicarle la misma atención a hostelería y comercio, y devolverle al centro de A Coruña el ambiente que tenían a finales del siglo XX, cuando la calle Real era el verdadero centro comercial de la ciudad.

Para empezar, ¿qué es exactamente la Zona Comercial Obelisco?

La zona Obelisco es comercio, pero también es hostelería y muchas otras actividades. Todo ello debe ir de la mano. Es como un centro comercial, como Marineda, pero en la calle. En vez de estar en un espacio cerrado, es un espacio abierto donde caben un montón de actividades.

¿Cuál es tu vinculación con la asociación y cómo llegas a la presidencia?

Yo formo parte de la asociación desde hace muchos años. Primero como establecimiento asociado y, desde 2019, ya dentro de la junta directiva. Era vicepresidente y ahora me tocó ser presidente.

Como nuevo presidente, ¿cuáles son tus principales objetivos?

El objetivo es muy claro: queremos recuperar la actividad comercial que había en el centro de A Coruña a finales del siglo XX. En aquella época había gente por el centro como hoy hay en Marineda, pero repartida por toda la ciudad.

¿Con qué equipo afrontas esta nueva etapa?

La junta directiva está prácticamente renovada. Solo continuamos dos personas de la anterior. El objetivo común es recuperar el centro de A Coruña, porque tenemos muy claro que si desaparece el pequeño comercio, desaparece la ciudad.

¿Por qué es tan importante la convivencia entre comercio y hostelería?

Porque todas las actividades tienen que ir de la mano. En su día se hizo un centro de ocio donde ahora está Pelícano, todo hostelería, y fracasó. Después se hizo el Dolce Vita, prácticamente todo comercio, y también fracasó. No puedes tener espacios dedicados solo a una cosa. Es la mezcla lo que da riqueza a una zona.

¿Cómo se puede recuperar esa actividad en el centro?

Está claro que vamos a necesitar colaboración público-privada. Pero sobre todo necesitamos que las administraciones, Ayuntamiento, Diputación, Xunta y Gobierno central, apuesten de verdad por el pequeño comercio y por los autónomos.

¿Qué les reclaman a las administraciones?

Que se tomen esto en serio. Una cosa es salir en la foto y prometer cosas y otra que esas promesas se materialicen en hechos. Si no, todo se queda en papel mojado.

Se suele señalar a las grandes superficies o a internet como responsables de la crisis del comercio. ¿Lo compartes?

No. Ese es un mito que hay que desmentir. Las grandes superficies y internet no son el problema. Todo tiene que existir. Que desaparezca Marineda no va a hacer que la gente vuelva al pequeño comercio.

Entonces, ¿qué cuestiones cree que sí se pueden mejorar en el centro?

Hay temas delicados, como el de los manteros en la calle Real. Estamos hablando de personas, no de mercancía. Son personas en situación irregular y lo que deberían hacer las administraciones es buscar la manera de que puedan trabajar de forma legal, aunque sea de forma temporal.

¿Cuántos establecimientos forman parte actualmente de la asociación?

Es complicado dar una cifra exacta porque ha habido muchas jubilaciones y no siempre hay relevo generacional. Pero para que te hagas una idea, somos más de 100 establecimientos asociados.

¿Y cómo se delimita la Zona Comercial Obelisco?

De forma genérica, abarca desde la zona de Plaza de Pontevedra y su entorno. Es un área amplia, pero esa sería una referencia clara.