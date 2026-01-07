Locura por las rebajas de invierno en A Coruña: "Su regalo de Reyes era irnos hoy de compras"

Como cada 7 de enero, las rebajas son tan bien recibidas como de costumbre. Después de hacer regalos a otros, toca mimarse a uno mismo. Aunque muchas tiendas llevaban semanas con descuentos, el arranque oficial llega con el grupo Inditex, que espera a que terminen las fiestas para poner en descuento las tiendas de la firma.

"A ver si encuentro algo, porque ayer en la web se agotó todo a los cinco minutos", dice Ari, que llevaba esperando a las puertas del Zara de la calle Compostella desde las 9:30 horas de esta mañana. Acompañada de su madre, ella será la que pague: "Su regalo de Reyes era irnos hoy de compras".

Y no eran las únicas. Muchas madres e hijas esperaban a las puertas de la tienda insignia de Inditex para pasar un día juntas. "A ver si encontramos algo", dicen. Poca gente va a tiro fijo. La mayoría espera ver si por casualidad dan con algo que les convenza.

Madre e hija a las puertas de Zara en el primer día de rebajas

También en la cola, Alba y Paula llevan unas bolsas de la propia tienda ya antes de que esta abra: "Venimos a devolver unos regalos". Aunque la idea es aprovechar las rebajas, no les importa si encuentran otra cosa de nueva colección.

"Nos da igual, si nos gusta lo compramos igual", explican. Eso sí, vienen con el presupuesto justo: "No nos gastaremos más de 15 euros de lo que vamos a devolver".

Dos amigas a las puertas de Zara en el primer día de rebajas P.M

Por otra parte, Roberto y Álvaro, pasean por la plaza de Lugo en busca de una cafetería donde desayunar para coger fuerzas antes de irse de compras. "Vengo con mi amigo que es de Linares (Jaén) y ahí no tienen tiendas de Inditex", comenta Roberto.

Aun así, ya se pusieron las botas ayer en la web: "Ya me gasté 300 euros en la web, pero estoy a ver si encuentro alguna otra ganga". Su idea es ir primero a Zara y luego al resto de las del grupo Inditex.

"Yo necesito probarme la ropa antes de comprar", comenta Álvaro. Y este no es el único, muchos de los que esperaban a que la tienda abriera iban con la misma idea.

Colas para entrar

A las 9:55 horas de la mañana, multitud de personas empezaron a llegar en masa a la plaza de Lugo. Algo tímidas y dispersas por la calle Compostela, aguardaban a que abrieran las puertas a las 10:00 horas de la mañana.

Ya a las 9:58 horas todos se acercaron esperando a que los de seguridad quitaran el cierre y a las 00, ni un minuto más, ni un minuto menos, una avalancha de gente se congregó a las puertas del establecimiento de Zara, así como de Massimo Dutti o de Zara Man.