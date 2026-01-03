Puzles y Lego en A Coruña, juegos que no fallan en Navidad: "Son construcciones que enganchan"

Luis Castro, a la izquierda, y José Manuel López, a la derecha, en sus tiendas: Dr. Panush y Juega Bien. Quincemil

Algunas familias de A Coruña se habrán despertado este día de Navidad (o lo harán en Reyes Magos) con un juego de mesa entre sus regalos, o quizá un puzle, o una construcción de Lego. En la ciudad hay dos tiendas especializadas en estos productos, distracciones tradicionales que cada año se renuevan y siguen creando o consolidando adicción.

Dr. Panush y Juega Bien han cumplido hace poco los diez años de vida. La primera, en el número 49 de Fernández Latorre, en Cuatro Caminos, abrió por primera vez en diciembre de 2015 para vender puzles y juegos de mesa, lógica e ingenio. La segunda, en el centro, el 1 de Huertas, lo hizo en octubre de 2014 con estructuras de Lego que ha ido multiplicando con el paso de los años.

Estos días, Luis Castro Fernández y José Manuel López Duarte reciben más clientes que de costumbre en busca de regalos navideños para sí mismos o para familiares. Alguno conoce la tienda desde el primer día y, con el tiempo, se ha convertido en amigo del dueño. Otros no faltan en verano o en vacaciones, procedentes de otras partes de España, para renovar su particular ludoteca.

Pieza a pieza

Luis Castro dejó la banca en 2016, poco después de abrir Dr. Panush, un negocio que había puesto en marcha en formato online tres años antes. Su afición por los puzles quiso convertirla en comercio y forma de vida. En su tienda recomienda o explica juegos a una clientela que ha crecido.

"La gente que más compra tiene entre 40 y 50 años, y algunos empiezan desde que se jubilan. El 70% de lo que vendemos son puzles, con más mujeres aficionadas, y el 30% juegos, que gustan más a hombres. Cada vez viene más gente de más edad con un producto concreto en el móvil que quiere, y no siempre se vende en España", describe Castro.

Puzles en Dr. Panush. Quincemil

No hay otra tienda especializada en puzles en Galicia que no sea Dr. Panush. "El cliente habitual compra uno todos los meses. Es un gasto económico porque requiere muchas horas y uno de 1.000 piezas cuesta de 15 a 20 euros. Los juegos, pequeños, portables y de cartas, subieron de precio porque mejoraron mucho la producción, pero ya se ajustaron", explica Luis Castro.

La adicción que causan sus productos la advierte a través de marcas de puzles como Ravensburger, que tienen diseños de hasta 18.000 piezas, o la china Pintoo, con piezas de madera o plástico. En cuanto a los juegos, dice, "hay quien se engancha y descubre un mundo que no se imagina".

Armar y disfrutar

Esa fuerza adictiva la tienen también las construcciones de Lego. "Hay gente totalmente adicta. Hay tantas referencias y tantas colecciones, que si te gusta Star Wars y Harry Potter, por ejemplo, y mezclas las dos cosas, estallas. Y si encima Lego saca 50 cajas distintas de cada una al año... Son construcciones que enganchan. El problema es que si eres coleccionista no puedes ser completista", reflexiona José Manuel López.

Lleva once años como testigo de ello en Juega Bien, un arquitecto que cambió los ladrillos reales por los de juguete. "Cuando empecé, Lego sacaba un montón de referencias, ahora tres veces más, unas mil nuevas y diferentes al año, y desde aquí tenemos acceso a muchas", explica.

Cajas con construcciones de Lego en Juega Bien. Quincemil

Entrar en esta tienda, que no es grande, es perderse entre colecciones y colaboraciones que la marca tiene con películas, marcas de ropa, modelos de automoción... Hay mucho donde elegir, además de piezas específicas que también se compran, tanto miles de elementos de construcción como personajes.

López ensalza la filosofía empresarial "nórdica" de Lego: sus principios, su producción, su rentabilidad, la popularidad como marca familiar. "Apple, Google, McDonalds... siempre tienen algún detractor, yo no conozco a nadie que odie Lego".

Hay "parroquianos" de Lego en Juega Bien, clientes que compran a menudo o un par de veces al año, jóvenes a los que sus padres compraban cuando eran niños y que han vuelto a "viciarse" con Lego tras un período de desconexión. "Los chicos abandonan, las chicas son más constantes, pero ellos vuelven". Es probable que esta Navidad.