El nuevo convenio de peluquerías en Galicia incluye un protocolo contra el acoso sexual

El nuevo convenio colectivo de ámbito de la comunidad autónoma de Galicia para peluquerías de señoras, caballeros, unisex y salones de belleza incluye un protocolo contra el acoso sexual y medidas a favor de la igualdad LGTBI.

El texto, que publica este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG), tiene un plazo de vigencia desde este 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Así, los efectos económicos se inician el pasado día 1, con independencia de la fecha de publicación, y la cotización a la Seguridad Social se deberá hacer no más tarde del último día del mes siguiente a la fecha de su publicación.

Si el convenio no es denunciado por escrito en el plazo de tres meses antes de su vencimiento, se entenderá prorrogado de año en año, y se incrementarán los salarios en el mes de enero del mismo modo, conforme al índice de precios de consumo aprobado por el Instituto Nacional de Estadística referido a los doce meses anteriores.

Como novedades, el nuevo convenio incluye un protocolo de actuación contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, el acoso psicológico y otras conductas contrarias a la libertad sexual.

Asimismo, el texto que publica este viernes el DOG también incorpora medidas planificadas y acordadas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

Sueldos

En cuanto al régimen económico, el nuevo convenio gallego para peluquerías prevé una estructura salarial con sueldos de 1.250 euros para el grupo 1 (1.135 en 2024), 1.325 euros para el grupo 2 (1.140 hace dos años), 1.350 para el grupo 3 (eran 1.145 en 2024) y 1.375 para el grupo 4 (1.190 dos años atrás).

En todo caso, el documento advierte que "desde el 1 de enero de 2026 dejará de percibirse el complemento de transporte".

En 2021, las peluquerías gallegas llevaron sus protestas a las calles de la comunidad exigiendo al Gobierno central que pasase "de las promesas a los hechos" y bajase el IVA del sector al 10%.