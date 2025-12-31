Matilda gana el II Concurso de Escaparate Comercial de Navidad en Ferrol.

Matilda es la ganadora del Concurso de Escaparate Comercial de Navidad en Ferrol. Organizado por Cites Ferrol con la ayuda del concello, este evento forma parte de las actividades programadas para dinamizar y fomentar el comercio local en la ciudad.

El jurado, integrado por representantes de Cites, de asociaciones comerciales de la ciudad y dos profesionales especializados, eligió Matilda como el mejor escaparate de la urbe. Ubicado en el número 119 de la calle Real, este establecimiento destacó por su originalidad.

"Una decoración que también llena todo el espacio con cuidados adornos que surgen de la imaginación de su propietaria, Rebeca Carnero", señala la organización en un comunicado, en el que explica que esta tienda ofrece a las mujeres un gran surtido de moda en constante renovación, pero con el foco puesto sobre todo en la gente joven y en el público adulto al que le gusta vestir de forma más desenfadada

El concejal de Promoción Económica del ayuntamiento, Javier Díaz Mosquera, hizo entrega del diploma acreditativo acompañado de vales de descuento de 10 euros para repartir entre los clientes y aplicarlos en sus compras en el establecimiento, con una validez hasta el 31 de enero de 2026.