Los comerciantes del mercado navideño de A Coruña se pronuncian: "Detrás de cada caseta hay una persona"

Cada mañana, desde el 28 de noviembre, comerciantes llegados de diferentes puntos de la península suben las persianas de sus puestos en el mercado navideño de María Pita. Algunos llegaron antes y otros después, pero todos vinieron a la ciudad con un mismo propósito: vender a más no poder estas Navidades.

Las críticas al mercado les vinieron muy mal. Durante semanas no se hablaba de otra cosa en A Coruña. El retraso en el montaje del mercado les perjudicó. "No era lo que nos habían vendido", cuenta Pierre, uno de los comerciantes, que ha querido dar voz a quienes cada día ocupan las 60 casetas que llenan de alegría la plaza de María Pita.

No quieren que la gente se quede con esa imagen. "Ha mejorado mucho", aseguran. Ya terminado el montaje, ahora quieren que la ciudadanía se anime a conocer el resultado. "A pesar de todo estamos muy contentos y esperamos a todo el mundo con los brazos abiertos", explica.

Consideran que tienen mucho que aportar y quieren dejar claro que detrás de cada puesto hay una persona que se ha recorrido kilómetros para estar aquí. Muchos llegan de ciudades como Valencia, Madrid o Alicante. Todos ellos han pasado por numerosos mercadillos de este tipo y reconocen que problemas como este se pueden encontrar "en cualquier otro".

Con ello, los comerciantes han querido poner un poco de luz en toda la mala prensa que giraba en torno al mercado. Para ello han creado un Instagram con el objetivo de darse a conocer y mostrar todo lo que tienen que aportar. A través de un vídeo han mostrado a aquellos que están cada día al pie del cañón en María Pita: "Detrás de cada puesto hay una persona".

La versión de la concesionaria

Ahora, una vez terminado el montaje del mercado, con sus 60 casetas en funcionamiento y la decoración y luminaria ya instaladas, desde la concesionaria quieren dejar claro que, aunque el proceso se haya demorado, hay que destacar otros aspectos, como que sea la primera vez que el mercado ocupa toda la plaza de María Pita.

Imagen de una de las casetas ya abiertas. Quincemil.

Desde NC7 Events consideran que no es momento para echar culpas a nadie, cuando lo importante ahora es que esto funcione. "Tuvimos problemas a la hora de desarrollar el proyecto debido a los cambios que nos impuso el Concello en los meses previos a la fecha de inicio", indican.

Afirman que, mientras que otros conceyos tienen mes y medio para montar sus mercados, ellos apenas contaron con tiempo para realizar todo el montaje: "Hicimos lo que pudimos con el tiempo que teníamos".

La artesana que prefirió cerrar

Este problema repercutió en varios puestos, que no pudieron abrir sus casetas hasta pasados varios días desde la inauguración. Fue el caso de Federica, una artesana que, después de 10 días esperando, tan solo pudo abrir dos.

En su caso, el techo de su caseta se voló a los pocos días de abrir. "Lo solucionaron con un cable de electricidad", criticaba a Quincemil la semana pasada. A esto se sumó que "perdía más dinero del que ganaba", por lo que decidió cerrar el pasado jueves el puesto que tenía en la plaza.

Ahora ha vuelto a Onda, su tienda ubicada en la calle Alcalde Canuto Berea, donde asegura estar realmente feliz y desde donde cree que no debería haberse ido.

Pero, mientras, los otros 60 comerciantes continúan cada día al pie del cañón. No les queda otra después del viaje que se hicieron. Y aun así mantienen la ilusión. Quieren recordar que cada uno de ellos ha decidido pasar las Navidades fuera de casa para estar aquí, lejos de su familia y amigos, todo con tal de vender sus productos en estas fechas tan especiales para todo el mundo.