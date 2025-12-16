El Cambalache de Orzán, en A Coruña, baja la persiana y busca nuevo dueño por 115.000 euros

Desde hacía ya un tiempo, el Cambalache del Orzán había reducido sus horarios de apertura. Abrían solo fines de semana y fechas señaladas. Desde hacía años, la pizzería, que tan de moda estuvo en su época, había visto cómo su clientela disminuía considerablemente. Sin embargo, no fue hasta hace un par de meses cuando decidieron cerrar definitivamente.

Desde entonces, el local ubicado en la avenida de Pedro Barrié de la Maza, número 17, busca sucesor. El portal Idealista ha anunciado su traspaso por 115.000 euros, aunque también existe la opción de alquiler por 2.500 euros al mes.

Ambas opciones están gestionadas por la inmobiliaria REMAX Riazor, que ha puesto en el mercado este espacio de 201 metros cuadrados. El precio no es elevado si se tiene en cuenta que se trata de un negocio situado en pleno paseo marítimo —algunos locales en la Marina alcanzan los 7.500 euros mensuales—. No obstante, desde la propia compañía aseguran que la zona llevaba tiempo estancada.

"Aguantaron hasta después del verano y decidieron cerrar", explica Gerardo, encargado del local del Paseo de Ronda. No es extraño que un negocio de esta zona eche el cierre. De hecho, son pocos los establecimientos que permanecen abiertos en Pedro Barrié de la Maza.

Han cerrado dos Cambalache este año

A la compañía no le resultaba rentable mantener un negocio en esa ubicación, del mismo modo que tampoco compensaba el de Concepción Arenal, que también cerró este año y que estaba situado frente a la cervecería de Estrella Galicia. "Eran locales muy grandes", señala.

Sin embargo, no tienen previsto cerrar ningún otro establecimiento. De hecho, mientras clausuraban el de Cuatro Caminos, abrían uno nuevo en Matogrande, aunque con un formato adaptado a la demanda actual: únicamente con servicio de recogida y reparto a domicilio.

El resto de locales, como los del Paseo de Ronda, la plaza de María Pita o Marineda City, así como los de Oleiros, en la avenida Ernesto Che Guevara, y Culleredo, en la calle Ramón Cabanillas, continúan abiertos.

Ahora queda por ver quién se hará con este local por 115.000 euros, situado a apenas 20 metros de la playa del Orzán y descrito como un negocio "completamente equipado y preparado para el inicio inmediato de la actividad".