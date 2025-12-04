MercaNaVila logra en A Coruña 16 millones en ventas en el comercio local: habrá edición 2026

La Diputación de A Coruña confirma el éxito de la iniciativa MercaNaVila, que movilizó 16 millones de euros en ventas en el comercio local de los municipios de menos de 20.000 habitantes, y anuncia "una campaña aún más ambiciosa" en 2026.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, la diputada de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García, y el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, mantuvieron esta mañana en la sede de la institución provincial una reunión para hacer balance del programa MercaNaVila, la iniciativa pionera puesta en marcha por la Diputación.

El programa superó todas las expectativas

MercaNaVila puso a disposición de la ciudadanía bonos descuento de hasta 100 euros por persona para realizar compras en comercios locales adheridos. La iniciativa, diseñada para activar el consumo y reforzar el tejido económico de las villas pequeñas y medianas de la provincia, alcanzó cifras históricas.

Formoso destacó que el programa "superó con creces las previsiones iniciales". Entre el 20 de octubre y el 3 de diciembre se descargaron 93.453 bonos, se registraron cerca de 300.000 operaciones de compra y se movilizaron 16 millones de euros en ventas en los 1.080 establecimientos adheridos de toda la provincia.

Formoso incidió en la importancia de mantener vivo el ecosistema comercial local: "El comercio de proximidad es el corazón de las villas; sin comercio no hay vida. Frente a la oleada de los Amazon del mundo, tenemos que hacer mucha pedagogía con la ciudadanía sobre lo que supone el comercio local en términos de creación de empleo y dinamización de la economía. La verdadera sostenibilidad es la que representa el comercio local de Galicia y por eso la Diputación hace una apuesta tan importante", afirmó.

El presidente provincial agradeció "la implicación total que sentimos por parte de los comerciantes de toda la provincia", que hicieron la campaña suya y participaron activamente en su difusión. "Ya les digo que MercaNaVila se va a mantener en el tiempo, que la apuesta es a largo plazo y que no solo eso, sino que ya estamos diseñando junto a la Federación Gallega de Comercio una campaña aún más ambiciosa para 2026 porque vemos que merece la pena y que tiene un impacto muy importante", afirmó el presidente.

El presidente de la Federación, José María Seijas, destacó el éxito de la iniciativa y lanzó un mensaje claro: "Debemos felicitar a la Diputación por su apuesta decidida por el comercio de la provincia. MercaNaVila demuestra que cuando hay compromiso, hay resultados. El comercio es vida: donde hay comercio, hay vida. Animamos a las demás diputaciones gallegas a impulsar programas similares".

Un impulso esencial para el comercio de proximidad

La diputada de Empleo, Rosa Ana García, subrayó que el impacto fue mucho más allá del económico: "No buscábamos únicamente incentivar las ventas en los comercios, sino generar dinamismo económico en los municipios más pequeños, revirtiendo incluso la tendencia habitual", subrayó Rosa Ana García.

En la reunión se reafirmó el compromiso de mantener y reforzar la colaboración con la Federación Gallega de Comercio, avanzando nuevas acciones conjuntas para fortalecer el sector. Entre ellas, la realización de un censo comercial completo que permita conocer la situación real del tejido económico y definir medidas más eficaces.

Los datos finales del balance de MercaNaVila revelan una fuerte movilización del comercio local en toda la provincia, con Noia a la cabeza de las ventas al concentrar casi el 10 % del total (1,72 millones de euros y más de 29.000 operaciones), seguida de Boiro, que supera los 1,42 millones de euros, y Ordes, que ronda los 1,15 millones. También destacan Cee, con 1,12 millones, y As Pontes y Betanzos, ambas por encima de los 820.000 euros. A Pobra, Melide, Arzúa o Padrón completan el grupo de municipios que superan ampliamente el medio millón de euros en ventas, evidenciando el impacto positivo y equilibrado del programa en el comercio de proximidad en todo el territorio.