La Navidad llega a Marineda City, en A Coruña, con planes de ocio, espectáculos y experiencias únicas

Los Wawies serán los protagonistas de las pre-campanadas infantiles el 30 de diciembre en el centro comercial, que contará con un mercado navideño

Contenido patrocinado

Marineda City inauguró ayer la Navidad de la mano de Rock en Familia con un concierto que llenó el centro comercial propiedad de Merlin Properties de música en directo. El encendido de la iluminación de Marineda marca, como cada año, el inicio de su programación de actividades para estas fechas.

El centro comercial ha organizado una amplia programación de espectáculos para todos los públicos. Así, entre el 5 de diciembre y el 30 diciembre, a las 17:00 horas, la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja frente a Zara) acogerá 15 shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia.

Además, la tarde del 30 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán despedir el año por adelantado con las pre-campanadas de Marineda City en una divertida fiesta que contará con Siamiss DJ y sus bailarines, así como con Los Wawies.

A la potente oferta de ocio del centro comercial, en estas fechas se añade la exposición Bodies Evolution, que se podrá visitar hasta el 11 de enero. En la plaza exterior se instalará Mundo Ocio.

El centro contará con un gran árbol de Navidad en cuyas bolas los visitantes podrán depositar sus deseos y por cada uno Marineda City donará 1 euro a la Fundación Meniños.

El lugar ideal para las compras navideñas

La plaza exterior de Marineda City albergará entre el 21 de noviembre y el 11 de enero su tradicional mercado navideño con puestos de artículos de bisutería, minerales, calcetines de navidad, figuras navideñas, peletería y perfumería árabe.

Encendido de las luces en Marineda City, en A Coruña. Cedida

Marineda City y Cero de Costa, además, han creado una edición especial Navidad de color granate de sus sudaderas. Este modelo se sorteará en los canales de redes sociales del centro comercial.

A eso se suman las nuevas tiendas que abrieron sus puertas recientemente. Gracias a sus más de 200 establecimientos, Marineda City es el centro del norte de España con la oferta comercial más completa.

¿Qué domingos y festivos abre Marineda City?

Marineda City abre todos los días de 10:00 a 22:00 horas, incluyendo los siguientes domingos y festivos: 30 de noviembre y 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre de 2025. La restauración y los locales de ocio están abiertos todos los días hasta las 00:00 horas.

Programación de espectáculos de Navidad

Todos serán en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta 0) a las 17:00 horas.

Viernes 5 de diciembre. Teatro Eu son de ciencias

Sábado 6 de diciembre. Magia con Joshua Kenneth

Viernes 12 de diciembre. Espectáculo Cantos de Avoa

Sábado 13 de diciembre. Teatro cómico Máis saaabor!

Domingo 14 de diciembre. Teatro de Ghazafelhos Historias para encagarriñarse

Viernes 19 de diciembre. Patty Diphusa presenta su espectáculo circense SuperHarte

Sábado 20 de diciembre. Espectáculo de Henriko O Feiticeiro

Domingo 21 de diciembre. Teatro Cabicivai

Lunes 22 de diciembre. Comedia teatral Carapuchiña vermella

Martes 23 de diciembre. Espectáculo de Sugarplum Mary Elfos en prácticas

Viernes 26 de diciembre. Ñam Teatro

Sábado 27 de diciembre. No nadal toca...maxia!

Domingo 28 de diciembre. Teatro Rogelio, un paiaso en recuperación

Lunes 29 de diciembre. Teatro de Ghazafelhos A illa sen tesouro

Martes 30 de diciembre. Pre-campanadas infantiles con Siamiss DJ y Los Wawies

Visitas de Papá Noel y los Reyes Magos

Papa Noel visitará el centro comercial del 19 al 23 de diciembre, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y el 24 de diciembre, de 16:30 a 19:30 horas. Los niños con necesidades especiales podrán entregar sus cartas de 17:00 a 18:00 horas, de 16:30 a 17:30 en el caso del día 24, en la Sala amigable. Los días 19 y 20, de 17:00 a 21:00 horas, habrá intérprete de signos.

Los Reyes Magos estarán los días 2, 3 y 4 de enero de 17:00 a 21:00 horas. La sala amigable será accesible de 17:00 a 18:00 horas, y el día 3 de 17:00 a 21:00 horas habrá servicio de intérprete de signos.