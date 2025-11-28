Colas en Zara, en la plaza de Lugo de A Coruña, por el Black Friday: "Vengo a tiro fijo"

El Black Friday genera cada año una gran expectación y Zara no es una excepción. La tienda de la plaza de Lugo, en A Coruña, tenía gente esperando a sus puertas desde aproximadamente media hora antes de la apertura del local. Muchas de las clientas tenían ya claro lo que iban buscando, mientras que otras preferían ir a mirar.

Muchas marcas extienden los descuentos del Black Friday más allá del propio "Viernes Negro": semanas o incluso el mes entero. No es el caso de Inditex: la multinacional abre sus tiendas con descuentos solo en esta jornada, mientras que a través de la web y de la app ya era posible aprovechar estas rebajas desde la tarde de ayer.

"Vine a las 9:30, porque yo no compro nada en internet. Vengo a mirar unas cosas para mi sobrina, vengo a tiro fijo", explicaba Victoria a las puertas de Zara, minutos antes de que abriese el local. Victoria tiene claro las prendas que quiere comprar para su sobrina, aunque no sabe si estarán rebajadas, y no descarta comprar algo más para ella misma o su hermana.

La ahijada de Victoria le pidió un jersey gordo como regalo de Navidad, y su madrina está dispuesta a cumplir sus deseos. Para ello, por primera vez, ha decidido hacer cola frente a la tienda de Zara con el objetivo de poder hacerse con la prenda que Papá Noel tiene pensado dejar en casa de su sobrina.

Victoria no es la única que sabe lo que quiere. "Vengo a buscar una prenda que me pidió mi sobrina. Acaba de dar a luz y no la ve en la web, así que he venido yo a comprarla", explica otra clienta de Zara.

Esperanza, por su parte, reconoce su sorpresa con las colas para hacerse con ropa con descuentos del Black Friday en Zara. "Es la segunda vez que vengo aquí, otras veces compré en Fuengirola", explica la mujer, con cierto nerviosismo minutos antes de que el comercio abra. "Espero encontrar lo que necesito", añade.

Y es que pese a que señala que hay "menos gente que otras veces", más personas se fueron sumando a la cola conforme pasaban los minutos. Muchos optan por comprar online, pero no es su caso: "Me gusta ver como me queda, y no estar después con el problema de si tengo que devolverla o no. Aunque en online hay cosas muy bonitas que no hay en tienda".