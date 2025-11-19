Los puestos vacíos de tres mercados de A Coruña se licitarán antes de que acabe el año

Antes de que termine el 2025, el Concello de A Coruña sacará a licitación los puestos libres ubicados en los mercados de San Agustín, Monte Alto y de la plaza de Lugo. Así lo ha confirmado este miércoles el concelleiro de Economía, José Manuel Lage, durante una rueda de prensa en María Pita.

"Vaise volver dar a oportunidade a cidadáns que poden emprender unha actividade económica para que poidan presentarse e ocupar eses postos", apuntó Lage.

La expectación es mayor en Monte Alto, que el próximo mes de diciembre estrenará un mercado renovado. Después de algo más de dos años de obras —durante los cuales las placeras estuvieron trabajando en un mercado provisional—, la previsión es que los puestos de la nueva ubicación se vayan ocupando en la segunda quincena de diciembre

El coste de la rehabilitación supera los 10 millones de euros, cofinanciados con Fondos PIREP. Su reapertura lleva generando desde hace meses expectativas altas en el barrio, en el que las placeras continuaron trabajando a unos 600 metros de distancia del mercado con sus correspondientes cambios en la clientela.

El resultado de la intervención dará lugar a 20 puestos ampliados y que han sido proyectados en colaboración con las propias placeras. Con un diseño abierto y diáfano, se podrán ver todos los puestos y los productos de manera más clara y visible.

En la parte inferior se situará un supermercado, se duplicará el espacio dedicado a una escuela infantil que contará con un patio interior de 400 metros cuadrados.,y, además, habrá un parking subterráneo con 111 plazas disponibles, algunas de ellas en alquiler.

Precisamente, la concesión de este estacionamiento se sacará de nuevo a licitación, al haber tenido el Concello que recuperarla por impagos