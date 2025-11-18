Marineda City, en A Coruña, encenderá su Navidad 2025 el 27 de noviembre: toda la información

Marineda City, en A Coruña, encenderá su Navidad 2025 el 27 de noviembre con Rock en Familia. Cedida

Marineda City, en A Coruña, inaugurará la Navidad 2025 de la mano de Rock en Familia, el grupo musical que triunfa acercando a las nuevas generaciones al rock&roll a través de una vibrante experiencia compartida en familia y con un componente didáctico. El evento se celebrará el próximo jueves 27 de noviembre desde las 19:00 horas

Rock en Familia llegará a Marineda con su exitoso espectáculo I Love Rock & Roll, un recorrido por los temas más icónicos del rock nacional e internacional. El show tendrá lugar el próximo jueves 27 noviembre, a las 19:00 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja).

Ocho de los integrantes de Rock en Familia interpretarán canciones de grupos míticos como Led Zeppelin, AC/DC, Guns N’Roses, The Beatles o Pearl Jam, además de algunos temas vinculados a la época navideña. El espectáculo durará una hora y hará las delicias de pequeños y mayores.

Rock en Familia, que ha presentado con éxito sus espectáculos en toda España, Argentina y México, llenará Marineda City de música en directo con un show adaptado a todos los públicos. El espectáculo culminará con una emocionante cuenta atrás para el encendido de la iluminación del centro, marcando así el inicio oficial de la Navidad.

Navidades solidarias

Marineda City dará de esta forma el pistoletazo de salida a su programación navideña, que incluirá actividades para todas las edades y tendrá un enfoque especial en la solidaridad.

El centro comercial propiedad de Merlin Properties contará con un gran árbol de Navidad en cuyas bolas los visitantes podrán depositar sus deseos. Por cada uno de ellos, Marineda City donará 1 euro a una asociación sin ánimo de lucro vinculada a la infancia y, además, realizará un sorteo de tarjetas regalo entre todos los participantes.

Como en años anteriores, el centro apostará por ofrecer unas navidades inclusivas: habrá visitas a Papá Noel y los Reyes Magos en espacios libres de ruido en colaboración con la Fundación ENKI y la Federación de Autismo de Galicia. Todos los niños y niñas tendrán de esta forma la oportunidad de hacer llegar sus ilusiones a los personajes más queridos de la Navidad.

Marineda City también colaborará con la asociación Poten100mos ofreciendo una oportunidad laboral a mujeres en riesgo de exclusión social que participan en el programa Impresiona, y que serán las encargadas del servicio de empaquetado de regalos durante la campaña navideña.

Teatro, magia, circo y precampanadas infantiles

El centro comercial ha organizado para estas navidades una amplia programación de espectáculos para todos los públicos. Así, desde el 5 de diciembre hasta el 30 diciembre la plaza Emilia Pardo Bazán (planta baja) acogerá 15 shows de teatro, magia y circo pensados para disfrutar en familia.

El 30 de diciembre, los más pequeños de la casa podrán despedir el año por adelantado con las precampanadas de Marineda City en una divertida fiesta que contará con el concierto del grupo Pop del Arte. Mercadillo navideño y planes de ocio para toda la familia

La plaza exterior de Marineda City albergará entre el 21 de noviembre y el 11 de enero su tradicional mercado navideño con siete puestos de artículos de artesanía para ayudar a sus

clientes en sus opciones de compras navideñas. Las propuestas del mercado navideño de Marineda incluyen propuestas de artesanía en bisutería, minerales, calcetines de navidad, figuras navideñas, peletería y perfumería árabe.

A la amplia oferta de ocio del centro comercial, con karting, cines, bolera o las salas de escape, en estas fechas se suma la exposición Bodies Evolution, que se podrá visitar en la planta 1 hasta el 11 de enero. Se trata de la muestra más impactante sobre la anatomía humana con 8 cuerpos y más de 100 órganos reales presentados de manera didáctica para descubrir y entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano.

Los más pequeños tendrán la oportunidad de divertirse rodeados de sus personajes favoritos en Mundo Ocio, que estará en la plaza exterior estas navidades.

Marineda City, además, estará abierta los siguientes domingos y festivos: 30 de noviembre y 6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre de 2025.