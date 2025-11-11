Marineda City organiza en A Coruña un mercadillo solidario con prendas de influencers gallegas

Marineda City celebrará este sábado 15 de noviembre, de 11 a 20 horas, el mercadillo solidario Re:wear, un market en el que varias influencers gallegas pondrán a la venta ropa y complementos a los que dar una segunda vida.

El centro, propiedad de Merlin Properties, donará un porcentaje de la recaudación a la Asociación Poten100mos, con la que mantiene una colaboración orientada a apoyar a personas en riesgo de pobreza y exclusión social.

El evento tendrá lugar en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta 0, donde el público podrá adquirir prendas de creadoras de contenido como Paula Vilaboy, Patricia Agüero, María Montaña, Sandra Casal, Sara Fernández, Maya Pisos, Marietta De Angelis, Lúa Trillo, María Carnota, Lucía Quevedo, Sandra del Río y Erin Santos.

La asociación Poten100mos contará además con un punto informativo para dar a conocer su labor.

La colaboración entre Marineda City y Poten100mos se remonta a 2019 a través del programa Impresiona, enfocado al empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad y en búsqueda de empleo.

La iniciativa incluye formación sobre perfiles profesionales, orientación para elaborar un CV, preparación para entrevistas y asesoramiento estilístico, así como la entrega de prendas adecuadas para procesos de selección.