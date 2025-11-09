3.000 euros en premios por comprar en este polígono de A Coruña: así puedes participar en el sorteo

La Asociación de Empresarios de Agrela quiere agradecer la confianza de quienes eligen este parque empresarial para hacer sus compras. Por eso, con la colaboración del Concello de A Coruña, ha puesto en marcha un sorteo que repartirá 15 vales de 200 euros entre todas las personas —particulares, profesionales o empresas— que realicen compras durante el mes de noviembre en cualquiera de las firmas asociadas.

Participar es muy fácil y no importa el importe ni el tipo de compra: desde tomar un café o llenar el depósito hasta contratar un seguro, reparar el coche o reservar una pista de pádel. Cualquier ticket o factura emitida en noviembre sirve para entrar en el sorteo.

Para participar, solo hay que registrar el ticket o factura en la web www.agrela.com, dentro del apartado “¡Sorteo! Participa y gana”. Cuantas más compras se registren, más posibilidades habrá de llevarse uno de los premios.

El plazo para subir los justificantes estará abierto hasta el 7 de diciembre, ya que algunas facturas pueden emitirse a principios de mes. El sorteo se celebrará el 10 de diciembre ante notario, y las 15 personas ganadoras se publicarán en la web y redes sociales de la Asociación, además de ser contactadas directamente por teléfono o correo electrónico.

Los premios son personales e intransferibles, y podrán solicitarse entre el 11 y el 19 de diciembre, presentando el ticket o factura premiada.

Con esta campaña, la Asociación de Empresarios de Agrela y el Concello de A Coruña buscan impulsar el consumo local y apoyar a las más de 300 empresas del polígono, que van desde pequeños comercios hasta grandes firmas de servicios profesionales.

Todo tipo de empresas asociadas

Entre las empresas participantes de esta iniciativa están las de servicios más del día a día como las cafeterías o restaurantes, las farmacias y las gasolineras, hasta los concesionarios de coches, grandes superficies comerciales como Cash Record o empresas de construcción, reformas o cristalerías.

Toda la información y las bases completas del sorteo están disponibles en www.agrela.com.